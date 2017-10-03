Серхио Рамос и Жерар Пике поругались из-за референдума о независимости Каталонии

Защитники сборной Испании Жерар Пике и Серхио Рамос повздорили во время тренировки национальной команды. Футболисты не сошлись во мнениях о референдуме о независимости Каталонии.

Во время тренировки сборной Испании между защитниками Жераром Пике и Серхио Рамосом произошла ссора. Сообщается, что причиной стала ситуация с референдумом о независимости Каталонии.

Как сообщают испанские СМИ, Серхио Рамос обвинил Жерара Пике в дестабилизации настроений в национальной команде. Согласно имеющейся информации, между защитниками ранее уже состоялся диалог о том, чтобы игрок «Барселоны» прекратил подрывать обстановку с помощью социальных сетей, однако каталонец не прислушался к капитану «Реала» и сборной Испании.

Напомним, ранее тренировку сборной Испании досрочно завершили из-за оскорблений Пике со стороны фанатов. Болельщики явились на стадион с банерами «Пике, ублюдок, убирайся из сборной» и «Пике – out». Сам Пике заявил, что он готов уйти из сборной Испании из-за давления со стороны общественности и некоторых членов Королевской федерации футбола Испании.

Напомним, референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября и Жерар Пике поддержал сепаратистские настроения каталонцев.