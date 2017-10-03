Квинси Промес: «Каррера — классный тренер и превосходный человек, вот что я знаю»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о якобы конфликте игроков и Массимо Карреры. Голландский игрок отметил, что не стоит выдумывать скандалы на пустом месте.

«Я не обращаю внимания на всю ерунду в прессе — предпочитаю просто делать свою работу. В прошлом сезоне Массимо был лучшим тренером, а теперь у команды якобы разладились с ним отношения. Он привел нас к титулу, с тех прошло всего три месяца. Что изменилось-то? Может, вы объясните?

Лично я не понимаю, в чем вообще проблема. Врать мне незачем. Но зачем выдумывать скандал на пустом месте? Давайте я тоже начну придираться ко всему подряд. У тебя прическа не в порядке, а ему не идут ботинки… Так можно дойти до абсурда

Скажу одно: Каррера — классный тренер и превосходный человек, вот что я знаю. Об остальном спросите его самого или других игроков. Иногда Массимо эмоционален, но мне это нравится», — заявил Промес.

Напомним, что Квинси Промес на данный момент залечивает травму, которую получил в игре Кубка России против «Кубани». Игрок уже пропустил матч с «Ливерпулем» и «Уралом». В сборную Квинси не вызвали. После 12-и туров «Спартак» занимает 6-е место с 17-ю баллами.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ