Премьер-лига. 12-й тур. «Ростов» проиграл в Хабаровске

В первом матче субботнего дня «СКА-Хабаровск» принимал гостей из Ростова. Красно-синие победили и покинули зону прямого вылета.

Премьер-лига. 12-й тур.

СКА-ХАБАРОВСК – РОСТОВ – 2:1 (1:1)

Хабаровск. 30 сентября.

Стадион: «им. Владимира Ленина». 10000 зрителей

Судья: Игорь Федотов (Москва)

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Никифоров (Савичев, 89), Казанков (Габулов, 78), Наваловский, Дедечко, Калинский, Федотов (Христов, 62), Маркович.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев (Шомуродов, 82), Устинов, Игнасон, Вилюш, Гацкан, Могилевец, Зуев (Калачев, 62), Думбия (Ионов, 65), Бухаров.

Голы: 1:0 – Маркович (17), 1:1 — Устинов (45), 2:1 – Дедечко (71)

Предупреждения: Вилюш (21), Эдиев (35), Макеев (51), Гацкан (58), Казанков (73), Александр Бухаров (90).

9 (5) удары (в створ) 12 (7)

15 фолы 14

5 угловые 5

3 офсайды 4

50 % владения мячом 50

В первом тайме обе команды сумели обменяться забитыми мячами: сначала счет открыл форвард хабаровчан Маркович, а в концовке тайма Виталий Устинов ударом головой сравнял счет. Вторая половина встречи подарила болельщикам по несколько опасных моментов с каждой стороны, а также красивый гол хозяева поля, который влетел после дальнего удара Дениса Дедечко. «СКА-Хабаровск» набирает 11-е очко и покидает зону прямого вылета. «Ростов» рискует по итогам тура опуститься на 8-ю позицию.

Голы:

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