Сити-така. Как Гвардиола создает в Манчестере новую «Барселону»

Хосеп Гвардиола работает в Англии второй сезон, и все ждут, когда же наконец он сделает из «МанСити» новую «Барселону». Но меняется не только команда. Гвардиола меняется вместе с ней.

«МанСити» — это «Барселона» на максималках?

Чистка состава, изгнание заслуженных лидеров и восхождение молодых звезд, новый стиль, красивая атакующая игра и обилие крупных побед. И речь идет вовсе не о «Барселоне» конца нулевых, а о становлении нового «Манчестер Сити» под началом все того же Хосепа Гвардиолы.

Пеп перенял в «МС» многое из того, чему сам научил игроков «Барселоны». Но каталонец, похоже, вовсе не намерен останавливаться. Первый сезон в Англии сложился не совсем удачно, но система Гвардиолы, кажется, наконец заработала на британских полях, и грозный «МанСити» стал все больше напоминать «ту самую» «Барсу».

Перенимая лучшее

Почти каждое из своих удачных решений в «Барсе» и «Баварии» Хосеп довольно удачно перенес в «МанСити», подстроив под них имеющихся игроков. Сначала Гвардиола привил новую вариацию тики-таки, строящуюся на единстве команды, коротком пасе и полном использовании всей геометрии пространства. Позже он ввел в игру «Сити» ложных крайних защитников, часто смещающихся в центр и помогающих наладить контрпрессинг.

А кульминацией стало совершенно иное использование единственного опорника: Гвардиола приучил полузащитника закрывать сразу две позиции – и центр обороны, и опорную зону.

Крутой Уокер. Как новичок «Сити» стал самым дорогим английским футболистом

Подавляющее большинство матчей «горожане» начинают по схеме 4+3+3, как в «Барселоне» эпохи Гвардиолы, где мозг команды располагается в центральной зоне, образуя пространство для тотального владения мячом. Эта схема с легкостью трансформируется в 3+5+2, благодаря которой в атаке у «небесно-голубых» создается численное преимущество и перевес на конкретных участках поля. И если «Барселона» так и застряла в прошлом, все чаще выезжая на индивидуальном мастерстве отдельных исполнителей, то «Сити» Гвардиолы сильно прибавил как в скоростном наступлении, так и в позиционной атаке.

Распределение ролей

Создав концепцию «умного центра» в «Барселоне», Гвардиола прибегнул к подобному принципу и в «МС». Два «художника» — Давид Сильва и Кевин Де Брюйне — отныне являются основными звеньями в новом «Сити». Используя дриблинг и мастерство паса, оба хавбека постоянно находят свободное пространство между линиями, разгоняют атаки и дирижируют наступлением команды, невероятно сильно напоминая дуэт Хави и Иньесты. В Фернандиньо Хосеп разглядел смесь Маскерано и Бускетса и заставил бразильца по максимуму задействовать собственную универсальность, работоспособность, прекрасный первый пас и оборонительные навыки, а также закрывать сразу две зоны на поле.

Звезда Лероя. На ком будет держаться новый «Манчестер Сити»

Даже Серхио Агуэро в корне изменил свой стиль. Нападающий стал для Пепа неким аналогом Лео Месси: форвард теперь активно отрабатывает в глубине поля, прессингует, занимается черновой работой и стягивает на себя основные защитные редуты противника, открывая для партнеров свободные зоны. А из Джона Стоунза Хосеп лепит нового Пике — идеального конструктора атак, и тот раздает теперь сквозные пасы и диагональные передачи.

Что ждет «Манчестер Сити»?

Неуклюжий Джон Стоунз – 50 млн фунтов, провалившийся в «Реале» Данило — 35 млн фунтов, юные и неокрепшие Лерой Сане и Габриэл Жезус – 55 млн и 30 млн, Бернарду Силва и Бенжамен Менди – 110 млн за обоих… Гвардиола удивляет, приобретая за баснословные деньги не самых выдающихся игроков. Но стоит запастись терпением, и, возможно, мы будем наблюдать становление одной из сильнейших команд Старого Света. «Горожане» пока выглядят многообещающе: 6 матчей, 5 побед, разница мячей – 21:2.

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press