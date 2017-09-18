Евгений Ловчев: «Я несколько раз видел Петковича в игре. Кто привез этого человека в «Спартак»?»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев выступил с критикой главного тренера московского клуба Массимо Карреры. Также ветеран красно-белых выступил с критикой в адрес сербского защитника Марко Петковича.

«Эта болезнь в нынешнем сезоне проявляется постоянно. При счете 2:0 надо либо добивать соперника, либо постараться подержать мяч, тем более когда у соперника удален футболист. А один лишний футболист для такой тактики – серьезное преимущество. И можно было выбрать любой из этих двух вариантов, чтобы довести матч до логического завершения. Но этого не происходит!

И я вижу раз за разом, как Каррера всех игроков гонит назад в свою штрафную. Это ошибочная тактика. Существует правило: когда в штрафной слишком много своих футболистов, они не помогают, а мешают. Я уже говорил, как в матче с «Марибором» комментатор хвалил Адриано за то, что тот выбивал мяч из своей штрафной, помогал защитникам. Но он должен был находиться впереди. Ведь есть старый закон: лучшая защита – это нападение.

Сегодняшний «Спартак» при небольшом перевесе в счете постоянно трусливо отходит назад, рассчитывает отбиться и это небольшое преимущество сохранить. Этого никогда не было в природе «Спартака». Такая тактика противоречит спартаковскому духу. Не надо забывать, что символом «Спартака» является гладиатор. Но не очень опытный итальянский тренер совершает эту ошибку раз за разом.

При такой тактике, в попытке сохранить минимальное преимущество в счете, «Спартак» будет постоянно пропускать. Потому что любой из защитников может ошибиться. Потому что никто их не собирается доучивать тому, чему они не научились в футбольных школах.

Сегодня играл защитник, который практически прибил команду своей ошибкой во время первого гола, Петкович. Я уже несколько раз видел его в игре. У меня возникает только один вопрос: кто привез этого человека в «Спартак»?» — рассказал Ловчев.

Напомним, в матче 10-го тура РФПЛ «Спартак», будучи в большинстве и ведя со счетом 2:0, сыграл вничью с «Тосно» со счетом 2:2. После 10 туров «Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 13 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский Спорт