Анонс приложения «90 минут» №38 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 18 сентября

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• Тема: Юрий Алеманов побеседовал с экс-тренером молодежного состава ЦСКА Александром Гришиным и узнал, как молодые игроки начинают вытеснять армейских легионеров.

• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает о ситуации в нижегородском футболе.

• Статистика ПФЛ.

• Англия: Антон Муша объясняет, почему Мохамед Салах и «Ливерпуль» подходят друг к другу.

• Германия: Лидия Дидык размышляет о том, почему «Бавария» находится на грани срыва.

• Испания: Никита Котов — о том, как Роман Зозуля пытается закрепиться в Испании.

• Италия: Илья Егоров доказывает, почему Джиджи Буффон по-прежнему лучший вратарь страны.

• Франция: Юрий Алеманов объясняет, почему ультрас «Марселя» начали войну против руководства.

• Оффтоп: Дмитрий Темников — о том, готов ли Аркадий Абрамович купить российский клуб.

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