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Анонс приложения «90 минут» №38 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 18 сентября

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Юрий Алеманов побеседовал с экс-тренером молодежного состава ЦСКА Александром Гришиным и узнал, как молодые игроки начинают вытеснять армейских легионеров.

Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛДмитрий Темников рассказывает о ситуации в нижегородском футболе.

• Статистика ПФЛ.

• Англия: Антон Муша объясняет, почему Мохамед Салах и «Ливерпуль» подходят друг к другу.

• ГерманияЛидия Дидык размышляет о том, почему «Бавария» находится на грани срыва.

• ИспанияНикита Котов — о том, как Роман Зозуля пытается закрепиться в Испании.

• ИталияИлья Егоров доказывает, почему Джиджи Буффон по-прежнему лучший вратарь страны.

• ФранцияЮрий Алеманов объясняет, почему ультрас «Марселя» начали войну против руководства.

Оффтоп: Дмитрий Темников  — о том, готов ли Аркадий Абрамович купить российский клуб.

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