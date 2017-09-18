Анонс приложения «90 минут» №38 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 18 сентября

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• Тема: Юрий Алеманов побеседовал с экс-тренером молодежного состава ЦСКА Александром Гришиным и узнал, как молодые игроки начинают вытеснять армейских легионеров.
• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает о ситуации в нижегородском футболе.
• Статистика ПФЛ.
• Англия: Антон Муша объясняет, почему Мохамед Салах и «Ливерпуль» подходят друг к другу.
• Германия: Лидия Дидык размышляет о том, почему «Бавария» находится на грани срыва.
• Испания: Никита Котов — о том, как Роман Зозуля пытается закрепиться в Испании.
• Италия: Илья Егоров доказывает, почему Джиджи Буффон по-прежнему лучший вратарь страны.
• Франция: Юрий Алеманов объясняет, почему ультрас «Марселя» начали войну против руководства.
• Оффтоп: Дмитрий Темников — о том, готов ли Аркадий Абрамович купить российский клуб.