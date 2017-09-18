«Атлетико» предложил «Челси» 55 миллионов евро за Диего Косту

Автор: Владимир Шевелев 0

Диего Коста

«Атлетико» сделал окончательное предложение «Челси» по трансферу форварда Диего Косты. Руководство «синих» в раздумиях.

Мадридцы предложили лондонскому клубу 55 миллионов евро гарантированных выплат и еще 10 миллионов – в качестве бонусов. «Челси» пока не дал ответа. Лондонцы не намерены платить Косте 5% от суммы трансфера, несмотря на пункт в контракте. «Челси» настаивает, чтобы эти 2,75 миллиона евро выплатил «Атлетико», но мадридцы пока не намерены этого делать, поскольку это и так будет их рекордным трансфером.

Впрочем, ожидается, что клубы все равно договорятся. Коста сможет играть за «Атлетико» с января.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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