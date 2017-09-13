Александр Селихов: «Артем Ребров по праву сейчас первый номер в команде»

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов высказался по поводу того, кто должен играть в воротах на данный момент. Вратарь также отметил, как происходил переход в «Спартак».

«Наверное, был вызов самому себе. Впрочем, раз «Спартак» стал чемпионом, Каррера поступил правильно, оставив за Артемом место первого вратаря. Опасения, что меня не примут болельщики? Я вроде ничего плохого не сделал, чтобы бояться. Напротив, читал, что обо мне хорошо отзывались.

Что касается моего перехода, то никаких особенных разговоров у нас с Массимо Каррерой не было. Всех новичков представили на первом зимнем сборе. После этого начали работать. Я общался только с руководством. Мне сказали, что тренерский штаб осведомлен и все будет хорошо», — сказал Селихов.

Александр перешел в «Спартак» из «Амкара» в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне голкипер провел 4 игры в основном составе, пропустив 6 мячей и отстояв два матча на ноль.

Сегодня «Спартак» впервые за долгое время стартует в Лиге чемпионов. Первым соперником красно-белых является словенский «Марибор». Встреча начнется в 21:45 по мск.

Фото: Global Look Press

Источник: RT