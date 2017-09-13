Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» исключил из состава Карлоса Тевеса и Фредди Гуарина

Автор: Никита Пронин 0

Карлос Тевез

Карлос Тевес и Фредди Гуарин пропустят ближайшие несколько матчей «Шанхай Шеньхуа» из-за лишнего веса. Об этом заявил новый главный тренер команды Ву Цзиньсу.

«Тевес не готов физически и не будет играть. У него лишний вес, как и у Гуарина. Я несу ответственность за команду и результат. Если кто-то не может играть, то он не будет включен в заявку», — заявил Ву Цзиньсу.

В текущем сезоне Тевес провел 12 матчей, забил два мяча и отдал 4 голевых паса. Гуарин провел столько же встреч, но забил 6 голов и 4 раза ассистировал своим партнерам.0

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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