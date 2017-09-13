УЕФА накажет «Селтик» из-за выбежавшего на поле фаната

Автор: Никита Пронин 0

ПСЖ, Мбаппе, Селтик

УЕФА открыл дело в отношении фаната «Селтика». Напомним, что поклонник шотландской команды выбежал на поле, чтобы выяснить отношения с игроком «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

В матче группового этапа Лиги чемпионов между «Селтиком» и «ПСЖ» фанат хозяев попытался напасть на форварда парижан Килиана Мбаппе. Болельщик почти добежал до футболиста, однако его успели схватить стюарды. В связи с этим УЕФА открыл дисциплинарное дело.

Также незамеченными не останутся проделки болельщиков из Франции, которые ломали сиденья во время игры. Дела будут рассмотрены 19 октября контрольно-дисциплинарным комитетом УЕФА.

«ПСЖ» уверенно победил со счетом 5:0. По одному мячу забили Неймар и Мбаппе, дубль оформил Кавани, а еще один гол забил защитник хозяев Лустиг.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА

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