УЕФА накажет «Селтик» из-за выбежавшего на поле фаната

УЕФА открыл дело в отношении фаната «Селтика». Напомним, что поклонник шотландской команды выбежал на поле, чтобы выяснить отношения с игроком «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

В матче группового этапа Лиги чемпионов между «Селтиком» и «ПСЖ» фанат хозяев попытался напасть на форварда парижан Килиана Мбаппе. Болельщик почти добежал до футболиста, однако его успели схватить стюарды. В связи с этим УЕФА открыл дисциплинарное дело.

Celtic fan invades pitch and aims kick at Kylian Mbappe during Champions League clash with PSG… but misses https://t.co/LLHJQUfBcr pic.twitter.com/hAyIXkIbcT

— MailOnline Sport (@MailSport) September 12, 2017