Джейми Варди: «Я отказался от предложения «Арсенала». Они впервые за 20 лет не вышли в Лигу чемпионов»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди поделился мнением о своем будущем. 30-летний форвард также рассказал об отказе от перехода в «Арсенал».

«Хочу побеждать как можно больше. Одной медали за победу в премьер-лиге для меня мало, это пустой шкаф. У меня контракт с «Лестером», но кто знает, что произойдет в будущем? У меня было предложение от «Арсенала», но я отказался. Но если поступит еще одно, взвешу все за и против.

«Арсенал» на протяжении 20 лет выходил в Лигу чемпионов, но в этот раз ему не удалось сделать это. Так что мне было о чем подумать. Главная причина моего отказа – футбольная. Кроме того, было бы глупо перевозить семью из дома, который я только что купил.

Переход в заграничный клуб? Да, это было бы интересно. Другая страна, другая культура. Мы обсуждали такой вариант с моим агентом, нужно лишь подождать и посмотреть, что произойдет в будущем», — сказал Варди.

Напомним, контракт Джейми Варди с «Лестером» рассчитан до 2020 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal