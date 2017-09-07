Леонид Слуцкий: «Буду петь, читать рэп и танцевать, если «Халл» выйдет в АПЛ»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о свадьбе экс-нападающего сборной России Романа Адамова, где он исполнил рэп-композицию молодоженам. 46-летний специалист заявил, что снова прочитает рэп, если «тиграм» удастся выйти в АПЛ.

«Тогда я даже пошел в студию, чтобы записать песню о наших отношениях. Горжусь тем, что 15 игроков «Олимпии» стали профессионалами, а Адамов и Колодин выиграли бронзовые медали на Евро-2008. Встречаюсь с ними каждый год, это моя вторая семья.

В песне я спросил жену Романа: «Ты уверена, что хочешь выйти за него замуж?» Предупредил ее, что это последний шанс передумать. Был ли я пьян? Нет. Мне не нравится водка. Могу петь и танцевать без алкоголя.

Если «Халл» выйдет в Премьер-лигу, буду петь, читать рэп и танцевать!» — заявил Слуцкий.

После пяти туров «Халл Сити» занимает восьмое место в Чемпионшипе, имея в своем активе семь очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail