«Лион» подписал игрока «Аякса» Кенни Тете

Автор: Никита Пронин 0

Кенни Тетте

Французский «Лион» усилился игроком «Аякса» Кенни Тете. Футболист подписал долгосрочный контракт.

Защитник «Аякса» Кенни Тете перешел во французский «Лион». Сумма трансфера пока не разглашается.

Тете провел 5 матчей за основную команду «Аякса», но результативными действиями не отметился. Также Кенни сыграл за «молодежку» амстердамского клуба, где в четырех матчах сумел дважды поразить ворота соперников.

Главные летние трансферы

Фото: Твиттер «Лиона»
Источник: Твиттер «Лиона»

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