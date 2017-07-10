«Лион» подписал игрока «Аякса» Кенни Тете

Французский «Лион» усилился игроком «Аякса» Кенни Тете. Футболист подписал долгосрочный контракт.

Защитник «Аякса» Кенни Тете перешел во французский «Лион». Сумма трансфера пока не разглашается.

Kenny Tete est Lyonnais !! #WelcomeKenny 🇳🇱

📺 Retrouvez les coulisses de son arrivée dans OL été à 18h30 sur @OLTV_officiel !! pic.twitter.com/HytiouKU70 — Olympique Lyonnais (@OL) July 10, 2017

Тете провел 5 матчей за основную команду «Аякса», но результативными действиями не отметился. Также Кенни сыграл за «молодежку» амстердамского клуба, где в четырех матчах сумел дважды поразить ворота соперников.

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Фото: Твиттер «Лиона»

Источник: Твиттер «Лиона»