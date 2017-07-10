Найденный клауд. Почему Раньери вернулся во французский футбол

Клаудио Раньери, сенсационно сделавший английский «Лестер» чемпионом, а на следующий год изгнанный из Премьер-лиги, мог возглавить любой клуб с открытой вакансией, но выбрал скромный «Нант». Здесь он будет строить новую команду: с французским шармом и итальянской экспрессией.

Клаудио потребовалось несколько месяцев, чтобы оправиться от расставания с «Лестером». «Я со многим сталкивался в своей карьере, но с таким – никогда. Это был шок, пусть это и является частью футбола», — признается итальянец. Свою денежную компенсацию за расторжение контракта Раньери отправил на благотворительность. Освободившимся специалистом интересовались и «Севилья», и «Палермо», и даже пробившаяся в Лигу чемпионов «Ницца». Нет ничего странного в том, что Клаудио решил вернуться во Францию. Относительно недавно здесь он выводил из Лиги 2 «Монако», после чего монегаски стремительно вырвались в лидеры элитного дивизиона.

Выбор «Нанта» удивителен. После увольнения Раньери боссы «Лестера» обсуждали возможное назначение Сержиу Консейсау, на тот момент главного тренера «канареек», но он отказался. Спустя месяц португалец продлил контракт с «Нантом» на три года. Но неожиданно появился вариант с возвращением на родину, в «Порту», и клубы пришли к компромиссу.

L'entraineur du #FCNantes Claudio Ranieri rythme les séances de travail à Annecy Le Vieux dans le cadre du stage de préparation. #AnnecyLeVieux #HauteSavoie #AllezFCNantes A post shared by FC Nantes (@fcnantes) on Jul 5, 2017 at 3:24am PDT

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Во французском футболе существует абсурдное ограничение, запрещающее тренерам старше 65 лет руководить командами. Раньери осенью исполнится 66, но «Нанту» удалось договориться с лигой. Все-таки приезд тренера — победителя АПЛ – дело беспрецедентное. Итальянец заключил с «канарейками» контракт на два года, за которые в сумме получит 10 млн евро.

Но есть во Франции человек, который не рад приезду Раньери и всячески блокировал этот переход. Это Раймон Доменек. Тот самый, что в бытность тренером был настолько суеверен, что выбирал стартовый состав исходя из гороскопа игроков. Сейчас он — глава французской ассоциации тренеров и настаивает на том, что правила должны выполняться неукоснительно. Кстати, Доменеку в этом году исполнилось 65 лет. «Правила у лиги странные, но о чем говорить, если президентом является Раймон Доменек. Этот человек всегда поражал особым мышлением и странным поведением, хотя нельзя отрицать его гениальность» — так охарактеризовал главу ассоциации тренеров Франции Клаудио Раньери.

Если бы в прошлом сезоне «Нант» вовремя не сказал Рене Жирару «до свидания», то команда могла дойти до того, что конкурировала бы с «Лорьяном» и «Бастией» за вылет в Лигу 2, но Сержиу Консейсау выправил положение. С исторической точки зрения «Нант» и не является командой-середнячком. «Канарейки» — третий по успешности клуб после «Марселя» и «Сент-Этьена» (8 чемпионских трофеев и 3 национальных кубка).

Раньери в новом для себя клубе ставит цель — втиснуться в лидирующую тройку из «Монако», «ПСЖ» и «Ниццы». Но для этого нужно достойное усиление. Сейчас в распоряжении итальянца имеется бодрая связка защитников из Бразилии Диего Карлос и Лукас Лима, 22-летний не по годам надежный правый защитник Лео Дюбуа и многообещающий хавбек Валентин Ронье. По словам президента «канареек» Вальдемара Кита, клуб планирует избавиться только от Амина Харита, который сам не желает играть в желто-зеленой форме.

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Первой покупкой нового тренера стал Йориса Кайембе. 22-летний бельгийский вингер перешел из «Порту» и подписал контракт на четыре года. Оттуда же клуб арендовал нигерийского защитника Чидози Авазима. France Football совместно с L’Equipe пишут, что «канарейки» пробуют перехватить вратаря «Арсенала» Давида Оспину и хавбека «Ромы» Вильяма Ванкера — того самого, что когда-то выступал за московское «Динамо». В случае если Арсен Венгер откажется от сделки, то у «Нанта» есть запасной вариант в виде голкипера «Фиорентины» Чиприана Тэтэрушану. Руководство клуба готово выделить деньги, а Раньери по-прежнему хочет удивлять.

Когда Клаудио спросили, почему ему так нравится возиться с небольшими командами, итальянец ответил: «Это часть меня, я как Фрэнк Синатра, и меня не изменить». В этом сезоне в Лиге 1 будет представлена мощнейшая тренерская каста, способная конкурировать даже с глянцевыми именами АПЛ. От Унаи Эмери, Люсьена Фавра, Руди Гарсии и Паскаля Дюпра до Марсело Бьелсы, Оскара Гарсии, Антуана Комбуаре и конечно же Клаудио Раньери. Будет интересно!

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.