«СКА-Хабаровск» хочет приобрести экс-футболиста «Спартака»

Автор: Никита Пронин 0

Владислав Рыжков

«СКА-Хабаровск» планирует усилиться бывшим полузащитником московского «Спартака» Владиславом Рыжковым, который на данный момент является игроком тульского «Арсенала». Об этом заявил генеральный директор «СКА» Олег Флегонтов.

«Мы интересуемся Рыжковым. Я работал в «Арсенале», хорошо знаю возможности игрока. Но пока не могу сказать, как все сложится.

Планируем ли мы купить игрока или взять в аренду? Это один из вопросов, который сейчас обсуждается. Нам необходимо три-четыре игрока на различные позиции, чтобы укрепить команду. Мы со многими ведем переговоры, но все афишировать бы не хотелось», — заявил Флегонтов.

«СКА-Хабаровск» впервые в своей истории будут играть в РФПЛ. Хабаровский клуб проведет свой первый матч в высшей лиге 16 июля, где на домашнем стадионе попробует оказать сопротивление «Зениту». Начало матча в 11:00 по мск.

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Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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