Лионель Месси позвонил Неймару и попросил его не переходить в «Реал»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси не хочет, чтобы форвард «ПСЖ» Неймар стал игроком мадридского «Реала» этим летом. Месси лично об этом сообщил бразильцу.

Как сообщает источник, Месси связался с Неймаром и пытался уговорить бразильца не переходить в клуб из Мадрида, который является непримиримым соперником «Барселоны». Аргентинца не радует мысль о том, что в новом сезоне в «эль класико» ему, возможно, придется играть против одного из своих близких друзей. Отметим, что первый матч между каталонским клубом и «Реалом» состоится в рамках 10-го тура ла лиги 27 октября.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил о том, что руководство парижан активно занимается переговорами по трансферу 27-летнего футболиста. Накануне фирменный магазин парижского клуба приостановил продажу товаров с упоминанием Неймара, что свидетельствует в пользу скорейшего перехода бразильца в другой клуб. Еще одним фактором в пользу смены клубной прописки служит отношение болельщиков к Неймару. В матче 1-го тура чемпионата Франции против «Нима» (3:0), в котором Неймар участия не принимал, фанаты «ПСЖ» развесили гневные баннеры, призывающие бразильца покинуть столичный клуб.

Помимо «Реала», еще одним претендентом на бразильского нападающего является «Барселона». Предполагается, что 13 августа «ПСЖ» и «Барселона» проведут встречу, на которой обсудят возвращение Неймара на «Камп Ноу». Каталонцы могут предложить французскому клубу до 80 миллионов евро, а также Филиппе Коутиньо в обмен на Неймара.

Напомним, Неймар выступал за «Барселону» на протяжении пяти лет, а летом 2017 года перешел в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca