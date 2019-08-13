«Марсель» расторг контракт с Адилем Рами

Автор: Анатолий Акулов 0

33-летний защитник больше не будет выступать за «Марсель». Стороны расторгли действующий контракт футболиста с клубом.

Причиной такого решения французский клуб назвал нарушение игроком контрактных обязательств. Ранее сообщалось, что «Марсель» начал дисциплинарное расследование в отношении Рами.

Дело в том, что футболист без уважительной причины пропустил тренировку. Вместо занятий Адиль принял участие в съемках телеигры «Форт Боярд».

В прошедшем сезоне защитник провел 16 матчей в чемпионате Франции. На его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Фото: Twitter
Источник: L’Equipe

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