«Марсель» расторг контракт с Адилем Рами

33-летний защитник больше не будет выступать за «Марсель». Стороны расторгли действующий контракт футболиста с клубом.

Причиной такого решения французский клуб назвал нарушение игроком контрактных обязательств. Ранее сообщалось, что «Марсель» начал дисциплинарное расследование в отношении Рами.

Дело в том, что футболист без уважительной причины пропустил тренировку. Вместо занятий Адиль принял участие в съемках телеигры «Форт Боярд».

В прошедшем сезоне защитник провел 16 матчей в чемпионате Франции. На его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Фото: Twitter

Источник: L’Equipe