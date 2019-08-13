Вина Джорджевича. Максим Михалко – о том, какого игрока «Зенит» отпустил в «Локомотив»

25-летний черногорский нападающий Лука Джорджевич – первый лет за 7-8 лет футболист, об уходе которого из «Зенита» приходится жалеть. И, возможно тот, о ком самому питерскому клубу крепко пожалеть еще придется.

Сила инерции

Финал зенитовских приключений Джорджевича лакмусовой бумажкой высветил стратегическую безыдейность, царствовавшую в питерском клубе много лет. И набравшую такую силу инерции, что продолжает выставлять на потеху клуб уже при новых руководителях и тренере. Но их вины в той безыдейности не больше, чем вины тигрицы за выросших, покинувших мамкино логово и наводящих жуть на обитателей дикой природы детенышей.

Да, у «Зенита», пока он олицетворяет российскую футбольную элиту, всегда будет алиби – сине-бело-голубые живут в объективных реалиях топ-клуба

Таким не до Джорджевичей, когда у рядом Азмун, Дзюба, да подъехавший в обмен на 40+ миллионов Малком. Но то – вечное, порой виртуальное, спорное. А в истории с продажей Луки Джорджевича «Локомотиву» есть бесспорное.

Михаил Кержаков: «Будь я незабивным нападающим, часто бы говорили, что это брат Кержакова. Но я вратарь, поэтому сравнений не помню»

Язык бизнеса

Ведь что сделал «Зенит»? Не вчера, вообще за те 7 лет, что черногорский нападающий был его собственностью. Обратимся к языку бизнеса. «Зенит» заплатил за молодой «актив»: привез из Европы молодого нападающего, адаптировал к России, за свой счет установил на него актуальные в РПЛ опции. Потом позволил эти опции в полевых условиях отработать.

А затем клуб-владелец дождался профессионального расцвета своего «актива», завернул в сверкающую упаковку и под барабанную дробь вручил конкуренту. Получив взамен… 2, 5 млн евро, которые в лучшем случае смогут лишь покрыть семилетние вложения в игрока-иностранца

Но игрока не простого, а давно русскоязычного, многое в российской премьер-лиге доказавшего. В том числе, голами-шедеврами, заставляя убеждаться, что есть сильные, универсальные и разноплановые футболисты, а есть мишура, окружающая игроков тоже достойных, но ничем не превосходящих.

А теперь – пора вспомнить, что же «Зенит» хотел, когда Джорджевича в Петербург приглашал. На дворе, если кто забыл, стоял тогда 2011 год. «Зенит», на правах молодого, но уже набравшего заметный даже из Европы вес, топ-клуба, открывал популярное для таких же «топов» направление.

Причем вложение в юных иностранных талантов изначально сулит не только спортивную, еще имиджевую и финансовую перспективу. Заиграет через годы в «Зените» молодой легионер – отлично. А коль Джорджевич новым Вагнером, Фернандесом или хотя бы Данни не станет – мы найденный на Балканах талант продадим. Получив вместе с деньгами и добавку авторитета для клубного бренда.

Без шансов

Первый же сезон в «Зените» 18-летнего черногорца доказал, что обратили на него здесь внимание заслуженно: юный форвард может. Пусть пока и периодически. Поэтому отправка Луки летом 2013-м в голландский «Твенте» выглядела полностью оправданным и своевременным. Играть Джорджевич в «Зените» был готов, а ежедневно выдерживать конкуренцию с Халком, Данни, Кержаковым и далее по списку, — еще нет.

Но пришел Андре-Виллаш-Боаш и, как это часто в «Зените» после смены тренеров случалось, многое из наработанного ранее было отвергнуто. О Джорджевиче вспомнили через 2 года, уже при Луческу. Но и при многоликом эпатажном Мистере Лука периодически получал игровые минуты, но ни разу не получил шанса. Такого, какой имел в своем распоряжении, например, Себастьян Дриусси во время первого зенитовского сезона. Да хоть такой, что выдался на одном этапе Антону Заболотному.

Дважды Джорджевич уходил в аренду в «Арсенал», дважды становился активным участником подъема команды по таблице, дважды зарабатывал шанс в «Зенит» вернуться. Но в самом «Зените» шанса не получил.

Есть ли в этом вина самого нападающего? Конечно, есть! За Луку не платили 15 млн долларов, у него не было зарплаты в миллион евро

Джорджевич не оказывался частью проекта «под Манчини». Он был в «Зените» всего лишь футболистом не хуже многих и который заслужил шанс. Но для «Зенита» этого оказалось «всего-лишь».

Радует в истории одно. Теперь петербуржский клуб работает на благо футбола. Раньше то отвергнутых тренером, но способных громко о себе напомнить в рядах конкурентов, «Зенит» в одностороннем порядке отправлял на задворки. Выпуливая из клубных медиаорудий циничное вранье, которое на следующий день опровергалось. Александр Кержаков – тому порукой. Да и у Павла Могилевца уйма увлекательных историй на данную тему наберется. При новом руководстве «Зенит» живет по-новому, за что футбол обязательно отблагодарит. Да и Джорджевич о себе «Зениту» скоро напомнит. Вы же такого сюжета хотели?

Артем Дзюба: «Никогда нельзя сдаваться и останавливаться. Верь в себя, работай, и все придет»

Фото: Инстаграм

Источник: еженедельник «Футбол»

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»