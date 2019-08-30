Николай Комличенко близок к переходу в ЦСКА

24-летний нападающий может вернуться в Россию этим летом. ЦСКА планирует завершить сделку в ближайшее время.

Журналист Василий Конов прокомментировал возможный трансфер футболиста. «Млада» согласилась на условия ЦСКА, препятствий для перехода Комличенко нет», – написал он.

Ранее сообщалось, что чешский клуб готов отпустить игрока сборной России за 2,8 млн. евро, снизив цену с 4 млн. Однако, армейцы предлагали лишь аренду с дальнейшем правом выкупа.

В прошедшем сезоне Комличенко провел 32 матча в чемпионате Чехии. В проведенных встречах на его счету 29 забитых мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: телеграм-канал Василия Конова