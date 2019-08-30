Директор «Славии»: «Спартак» предложил за Алекса Крала очень большие деньги»

Чешский полузащитник все ближе к переезду в российскую Премьер-лигу. Хавбек «Славии» в ближайшее время может стать игроком «Спартака».

Спортивный директор пражской «Славии» Ян Незмар подтвердил, что 21-летний футболист переходит в московский «Спартак». По его словам, от такого предложения было невозможно отказаться.

«Игрок выразил огромное желание принять предложение, которые и мы, и он, конечно же, посчитали интересным. И в то же время мы осознаем, что российский клуб предложил очень большую сумму», – сказал он.

Отметим, что «красно-белые» заплатит за Крала 12 миллионов евро. В прошедшем сезоне Алекс провел 12 матчей в чемпионате Чехии. Результативными действиями игрок не отметился.

Фото: официальный «твиттер» Алекса Крала

Источник: České noviny