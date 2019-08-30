«ПСЖ» хочет арендовать Луку Йовича у «Реала»

Сербский нападающий может перебраться в чемпионат Франции. Парижане намерены арендовать 21-летнего форвард у «сливочных».

«ПСЖ» продолжает поиск усиления атаки в связи с травмами Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани. Помимо прочего, под вопросом остается судьба Неймара в столичном клубе.

Парижане уже контактировали с «Реалом» по поводу аренды форварда Луки Йовича. У Фали Рамадани, агента серба, хорошие отношения со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо.

Вариант с Йовичем возник в ходе переговоров французского гранда с «королевским» клубом о переходе вратаря Кейлора Неваса. Ранее сообщалось, что арендовать сербского нападающего также не прочь «Милан».

В прошедшем сезоне Лука выступал в чемпионате Германии за франкфуртский «Айнтрахт». На его счету 17 голов и 6 результативных передач в 32-х матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Soccerlink