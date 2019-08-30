Оливер Кан станет исполнительным директором «Баварии» с 2022 года

В руководстве мюнхенского клуба произойдут изменения. Экс-вратарь «Баварии» Оливер Кан получит руководящую должность в клубе.

Члены руководства команды в четверг единогласно проголосовали за назначение 50-летнего немца. Кан подписал долгосрочный контракт на 5 лет, который вступит в силу 1 января 2020 года.

Сейчас бывший голкипер мюнхенцев входит в правление команды. После истечения срока действия соглашения Карла-Хайнца Румменигге 31 декабря 2021 года Оливер Кан займет должность исполнительного директора.

«Убеждены, что в Оливере Кане мы нашли идеального кандидата на пост исполнительного директора «Баварии». Оливер был важным игроком в истории нашего клуба. Он был капитаном «Баварии» и сборной Германии на протяжении многих лет, он выиграл почти все титулы, которые только можно выиграть», — сказал президент клуба Ули Хенесс.

После карьеры футболиста он получил степень магистра делового администрирования в области менеджмента и параллельно начал собственный бизнес. Оливер Кан знает, как устроен футбол, и несет в себе ДНК «Баварии». Уверены, что Оливер Кан – тот самый человек, которого может взять «Бавария» с прицелом на будущее», – заявил он.

Напомним, Кан выступал за «Баварию» в период с 1994 по 2008 год. Он принял участие в 632 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Баварии»