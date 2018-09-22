Видеостена, электронный Колизей и программа слежки за игроками. «Хоффенхайм» — наиболее технически оснащенная команда Германии

Бундеслига — самый открытый для технологических новинок турнир. Благодаря молодым тренерам, которые не боятся изменений, немецкий чемпионат то и дело тестирует новые способы подготовки футболистов. Однако даже тут «Хоффенхайм» выделяется на фоне остальных.

SAP — главный спаситель «Хоффенхайма»

Десятилетиями «деревенские» были любительской командой. Вплоть до начала нулевых они не претендовали на профессиональный футбол. Все изменилось, когда владельцем клуба стал бывший игрок «Хоффе», соучредитель SAP и бывший сотрудник IBM Дитмар Хопп. SAP — немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций. Немудрено, что команда с таким бэкграундом стала самой технологичной в Германии.

Большая часть успеха «Хоффенхайма» — результат инновационного коучинга, с которым большинству европейских команд тягаться сложно. «Когда вы говорите о футболе, технологии — далеко не первое, что приходит в голову. Но в современном футболе требования к игрокам и к самому клубу возрастают. Поэтому в классической игре технологии скрыты буквально везде» — генеральный директор «Хоффенхайма» Питер Герлих дает понять, что за его клубом не угнаться просто так.

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Экран на тренировках

Этим летом весь футбольный мир поразили фотографии большого экрана прямо на тренировочном поле «Хоффенхайма», где футболисты играли в FIFA. Изначально назначение у видеостены было абсолютно другое.

Все началось в прошлом году, когда клуб установил экран размером 6х3 м на тренировочной площадке. Систему оснастили четырьмя камерами, которые контролируются учебным персоналом. Это дает возможность остановиться на определенном моменте тренировки, перемотать и сразу же отправить Юлиану Нагельсманну.

«Во время тренировок у меня в руках всегда есть iPad, если на экране я увижу какие-то недостатки в игре футболистов, то тут же перематываю на нужный момент и показываю игрокам, что меня не устраивает», — подтверждает Нагельсманн необходимость нововведения. Уже в декабре прошлого года результаты доказали, что видеостена — успех «деревенских», и на тренировочном поле был установлен 40-метровый экран с высоким разрешением.

Контроль фанатов

Программное обеспечение SAP работает не только на улучшение уровня футбола «Хоффенхайма». Это еще и отличный способ наладить маркетинг и повысить продажи. Персонал фанатского магазина «Хоффе» эффективно обрабатывает результаты популярности товаров и собирает отчетность при помощи Customer Checkout. Таким образом, руководство клуба имеет абсолютную прозрачность доходов.

Кроме того, команда контактирует буквально с каждым из покупателей и фанатов с помощью коммерческой платформы SAP Hybris: клуб налаживает связь со всеми покупателями, осуществляет рассылки, информирует о мероприятиях и акциях, исходя из совершенных покупок в фан-шопе и посещенных матчей. Тут в действие приходит другая платформа — AP Event Ticketing. Она позволяет осуществлять продажи билетов и абонементов. По сути, все, кто когда-либо посетил матч «Хоффенхайма» или купил что-то в фанатском магазине, останутся в базе клуба еще надолго.

Footbonaut — тренировочная арена

В 2013 году дортмундская «Боруссия», тогда действующий чемпион Германии, впервые опробовала систему Footbonaut — тренировочную площадку для контроля мяча. Зал площадью 28×42 м и высотой 7,60 м обеспечивает достаточное пространство для упражнения «принять-отдать».

Восемь «пушек» поочередно стреляют мячами, а скорость и частота, с которой они это делают, контролируются с планшета. Стоя в центре 14-метровой комнаты, футболист должен принять мяч и потом отправить его в один из 72-х загоревшихся зеленым цветом квадратов по периметру комнаты. «Хоффенхайм» стал вторым в мире клубом, установившим у себя на базе Footbonaut. С помощью этой системы тренируются команды всех уровней начиная с U-12.

Система Helix

Выглядит она как компьютерная игра для ПК, где анимированные футболисты передвигаются по полю, но все куда сложнее. Игрок располагается в комнате со 180-градусным экраном, изображающим стадион. После короткой неподвижной фазы футболисты на экране начинают перемещаться в разных направлениях. Задача испытуемого — идентифицировать от одной до четырех фигур, которые мигали до того, как начали двигаться.

Чтобы увеличить коэффициент стресса, в систему добавлены типичные звуки стадиона, воспроизводящиеся на разных уровнях громкости. Helix тренирует периферийное зрение и внимательность игроков. В планах «Хоффенхайма» установить такой же зал, но уже с 360-градусным экраном — для полного погружения футболиста.

Общее программное обеспечение

«Хоффенхайм» существует в отдельном мире, где каждый причастный к клубу — важный винтик. А на каждого игрока заведена специальная страница в программе SAP Sports One.

Эта система позволяет собрать воедино все аспекты футбола в «Хоффенхайме»: менеджеры, тренеры, врачи и скауты (начиная с команды U-19) обмениваются информацией, что позволяет контролировать всех футболистов, рост их показателей, игровые характеристики и т.д.

Поиск талантов, анализ производительности, планирование питания и занятий фитнесом — все это проходит через Sports One. Каждый из причастных имеет права вносить коррективы исходя из своей сферы: фитнес-тренер формирует серию тренировок после врачебного анализа, прямо не выходя из программы. А сами игроки могут отслеживать свои профайлы в режиме реального времени.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press