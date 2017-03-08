Список Штиндля. Почему капитан «Боруссии» М — необычный игрок

Если вы хоть чуть-чуть интересуетесь Бундеслигой, то не имели права не заметить Ларса Штиндля в этом сезоне. Немец устроил феерический матч в Италии и самостоятельно вывел «Боруссию» Менхенгладбах в 1/8 финала Лиги Европы. И это далеко не все, что он сделал для клуба.

До этого сезона фамилию Ларса Штиндля слышали только любители Бундеслиги. По-настоящему раскрыться у полузащитника получилось лишь в менхенгладбахской «Боруссии» под руководством бывшего тренера Андре Шуберта. Специалист решил сменить позицию Ларса и переставил его из опорной зоны в нападение в пару к немолодому бразильцу Раффаэлу. И тут понеслось. В прошлом сезоне хавбек забил 7 голов и отдал 10 голевых передач в Бундеслиге, в этом — уже записал на свой счет 12 голов во всех турнирах. В том числе хет-трик в ворота «Фиорентины», который вывел «жеребцов» в 1/8 финала Лиги Европы.

Помимо этого, с текущего сезона Штиндль – капитан «Боруссии». В том году никто и подумать не мог, что за два сезона Ларс дослужится до капитанской повязки. Что самое главное – он ее полностью оправдывает. Болельщикам из Менхенгладбаха до сих пор помнится, как в начале сезона полумертвая «Боруссия» пыталась показать хоть что-то достойное в Бундеслиге и Лиге чемпионов, но ее тут же ставили на место неприятными 0:4 от «МанСити» и 0:4 от «Шальке». Один из немногих, кто сражался в этой ситуации до конца, был как раз Ларс.

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Положение клуба в турнирной таблице начало меняться после прихода на пост тренера Дитера Хеккинга. Штиндль тут же получил расположение и доверие нового специалиста, а Хеккинг в свою очередь подолгу беседовал с капитаном. Общими усилиями команда стала выбираться из огромной дыры, в которую сама себя и загнала. Сейчас «жеребцы» поднялись со дна турнирной таблицы и уже поджимают блестящий «Кельн» в борьбе за стыковые матчи в Лиге Европы. А в скором будущем «Боруссия» встретится с «Шальке» в Лиге Европы. Пока команды провели лишь «репетицию» в Бундеслиге. Результат оказался символичным. Те же 4:2, как пару недель назад во Флоренции.

Ларс Штиндль – один из самых нетипичных представителей современного футбола. Он – известный в Германии игрок, выступает против вмешательства социальных сетей в футбол. «У меня есть только аккаунт в твиттере. Я создал его, чтобы объясниться с фанатами после очередного матча», — рассказывает Штиндль. Что-что, а объясняться с фанатами Ларс умеет. Еще играя в «Ганновере», футболист был связующим звеном для общения руководства клуба и ультрас. «Ультрас – это не насилие, как многие себе представляют благодаря СМИ. В первую очередь это единение болельщиков, они создают чувство общности», — выступал в поддержку фанатов Штиндль.

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По выходным капитан «Боруссии» М посещает матчи своих друзей из Региональной лиги Германии и находит это весьма интересным. Сложно представить себе подобное с игроками «Баварии» или «Дортмунда». Будучи ярым болельщиком «Карлсруэ», Ларс также следит и за их успехами во второй Бундеслиге.

Штиндль, пожалуй, один из самых недооцененных футболистов в немецком чемпионате. В свои 28 лет он так и не был вызван в состав национальной сборной. Но после невероятных 2:4 в Италии тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил надежду на то, что капитан «Боруссии» может войти в состав «бундестим» на Кубке конфедераций в России. Отличный повод заявить о себе и завоевать первый трофей на национальном уровне.

Фото: Global Look Press

Текст: Лидия Дидык