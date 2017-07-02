Кубок конфедераций. Германия стала обладателем трофея

Состоялся финал Кубка конфедераций. Сборная Германии обыграла команду Чили и стала обладателем заветного трофея.

Кубок конфедераций-2017. Финал.

ЧИЛИ — ГЕРМАНИЯ 0:1 (0:1)

Санкт-Петербург. 2 июля

Стадион: «Крестовский». 57268 зрителей.

Судья: Милорад Мажич (Сербия)



Чили: Браво, Исла, Хара, Медель, Босежур, Диас (Валенсия, 53), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Эрнандес, Санчес, Варгас (Пуч, 81).

Германия: Тер Штеген, Хектор, Мустафи, Рюдигер, Гинтер, Руди, Киммих, Горецка (Зюле 90), Дракслер, Вернер (Джан, 79), Штиндль.

Голы: 0:1 — Штиндль(20)

Предупреждения: Киммих (59), Видаль (59), Хара (65), Джан (90), Браво (90), Руди (90)

20 (8) удары (в створ) 8 (3)

9 угловые 4

3 офсайды 3

13 фолы 20

61 % владения мячом 39

Сборные Чили и Германии уже встречались на этом турнире. Случилось это на групповом этапе, а завершилась та игра вничью 1:1. У чилийцев тогда отличился Алексис Санчес, а в команде Йоахима Лева голом отметился Ларс Штиндль. Последний смог забить и в этой встрече, принеся сборной Германии победу в Кубке конфедераций. Чилийцы упустили массу возможностей, порой смотрясь даже сильнее немцев. В самой концовке основного времени Алексис Санчес мог сравнять счет, очень опасно пробив со штрафного, но Тер Штеген спас свою команду. Германия — обладатель Кубка конфедераций.



Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»