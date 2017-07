Большой праздник. Обзор соцсетей. Как сборная Германии отмечала победу в Кубке конфедераций

Eine großartige Leistung der Mannschaft! Ich freue mich über den Golden Ball Award für den Spieler des Turniers 👊🏼✌🏼// Une grande victoire de l'équipe 💪🏼 Je suis également honoré par la récompense du Meilleur Joueur du Tournoi 👊🏼✌🏼//A great win by the team! I'm also honored to receive the Golden Ball Award for the Player of the Tournament 👊🏼✌🏼 #diemannschaft 🇨🇱🇩🇪 #chiger #confedcup #final #finale #sochi #sotschi #russia #jdx

A post shared by Julian Draxler (@draxlerofficial) on Jul 2, 2017 at 2:41pm PDT