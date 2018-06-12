Путеводитель по городам-участникам ЧМ-2018. Глава 1: Москва

Для тех, кто отважился на путешествие в неизведанные места, чтобы стать причастным к всемирному футбольному праздненству, мы подготовили занятную шпаргалку. Она поможет путнику больше узнать и увидеть, получить по максимуму приятных впечатлений, а еще — без проблем добраться до нужного стадиона и избежать казусов.

Заявки всех сборных — участников ЧМ-2018

Расписание телетрансляций ЧМ-2018. На каком канале смотреть футбол

МОСКВА

Основан: 1147 год

Площадь: 2561,5 км2

Население: 15 512 000 чел

Команды: «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Торпедо»

Послы города на ЧМ-2018:

Дмитрий Губерниев, комментатор, телеведущий

Мария Киселева, экс-синхронистка, телеведущая

Олеся Владыкина, экс-пловчиха

Столица России – огромнейший мегаполис, входящий в десятку самых населенных городов мира и настолько богатый достопримечательностями, что обойти их все не представляется возможным. В программу-минимум для человека, впервые оказавшегося в Москве, входит посещение объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, коих в городе четыре: Кремль, Красная площадь (находятся в самом центре возле станции «Охотный Ряд»), Новодевичий монастырь (недалеко от метро «Спортивная» и Лужников) и Церковь Вознесения в Коломенском (южная часть зеленой, Замоскворецкой, ветки).

Есть две главных парковых зоны, посещение которых обязательно: Парк Победы на Поклонной горе и Парк Горького, раскинувшийся вдоль набережной Москвы-реки. На севере, недалеко от Останкинской башни – самого высокого сооружения в Европе, – находится выставочный комплекс ВДНХ, за которым находится Ботанический сад. Это одно из лучших мест в городе, чтобы спрятаться от вездесущей урбанизации. Также в северной части Москвы есть популярный парк развлечений Сокольники, плавно переходящий в огромную зеленую территорию – Лосиный остров. В южной части города пройтись на свежем воздухе и поглазеть на неоготику времен Екатерины Великой также можно в заповеднике Царицыно.

Центр, север и юг Москвы заметно отличаются друг от друга, поэтому для контраста есть смысл путешествовать по разным частям города. Давящий своим величием бизнес-квартал «Москва-Сити» сам заставит вас присмотреться к нему с разных сторон и наверняка потащит поближе к себе – на запад. По пути как раз будет Старый Арбат: кто тут не бывал, тот Москвы не видал. В целом надо просто внимательно смотреть по сторонам: в столице исторические места на каждом углу.

СТАДИОНЫ

1. «Лужники»

Вместимость: 81 000 зрителей

Дата открытия: 31 июля 1956 года

Стоимость: 26,6 млрд рублей (реконструкция)

Домашняя команда: сборная России

Матчи:

14 июня, 18:00 Россия – Саудовская Аравия

17 июня, 18:00 Германия – Мексика

20 июня, 15:00 Португалия – Марокко

26 июня, 17:00 Дания – Франция

01 июля. 17:00 1/8 финала (1B – 2A)

11 июля, 21:00 Полуфинал

15 июля, 18:00 Финал

О стадионе:

Центральный стадион России как следует освежили к чемпионату мира. За последние 20 лет это уже третья реконструкция «Лужников». Наконец-то убрали раздражавшие всех без исключения беговые дорожки. Угол наклона трибун, в свою очередь, был изменен так, чтобы зрители находились максимально близко к полю. Разумеется, при реконструкции обновили всевозможное оборудование, а на крыше стадиона появился медиаэкран. При это исторический фасад арены удалось сохранить: мэру Москвы Сергею Собянину пришлось провести напряженные переговоры с тогдашним президентом ФИФА Йозефом Блаттером, чтобы убедить его в отсутствии необходимости сноса первичных стен стадиона. А покрытие поля строители вовсе называют уникальным: якобы этот натуральный газон не прекращает зеленеть.

Как добраться:

Ближайшая к арене станция метро – «Воробьевы горы», низ красной (Сокольнической) ветки. Дойти до «Лужников» можно и от «Спортивной», но на это уйдет примерно полчаса. Не так давно появилась станция Московского центрального кольца «Лужники», которую тоже можно и нужно использовать, чтобы добраться до стадиона. Если вы отчаянный автомобилист и рискнули поехать до арены через центр Москвы на машине, вам нужно попасть на Лужнецкую набережную. Это можно сделать, въехав в район Хамовники через Фрунзенскую набережную либо с Комсомольского проспекта, если после Лужнецкой эстакады развернуться на Хамовнический вал. Другой способ – двигаться по Третьему кольцу до съезда на улицу Лужники у Бережковского моста.

2. «Спартак»

Вместимость: 45 360 зрителей

Дата открытия: 5 сентября 2014 года

Стоимость: 14,5 млрд рублей

Размеры поля: 105 * 68 м

Домашняя команда: «Спартак»

Матчи:

16 июня, 16:00 Аргентина – Исландия

19 июня, 18:00 Польша – Сенегал

23 июня, 15:00 Бельгия – Тунис

27 июня, 21:00 Сербия – Бразилия

03 июля, 21:00 1/8 финала (1H – 2G)

О стадионе:

«Открытие Арене» (спонсорское название стадиона) суждено было стать культовым местом хотя бы потому, что она была построена для самого популярного клуба страны. Сразу после завоеванного «Спартаком» чемпионства стадион превратился в грандиозную праздничную площадку, где массовые гуляния десятков тысяч человек продолжались всю ночь. Долгожданную арену возводили в течение семи лет на месте Тушинского аэродрома в северо-западной части Москвы. Встречу с великолепным красно-белым колизеем предваряют стилизованная станция метро и гигантская статуя злобного гладиатора. Внешний вид, начинка, поле, инфраструктура – со всех сторон «Спартак» выглядит качественно, современно и комфортно. Стоит лишь учесть, что расплачиваться на территории стадиона можно только банковскими картами.

Как добраться:

Если у вас вагон времени и терпения, можете поехать на машине. Всего-то надо выбраться на Волоколамское шоссе и свернуть после моста над каналом имени Москвы. Но самый быстрый, надежный и адекватный вариант – конечно же метро. Название станции говорит само за себя: ищите «Спартак» на фиолетовой (Таганско-Краснопресненской) ветке слева вверху. Можно сделать нехитрый финт и выйти на соседней «Тушинской»: идти до стадиона от нее не сильно дольше. Есть еще полуэкзотический вариант – наземка: рядом со стадионом ходит трамвай №6, курсирующий от «Сокола» до «Сходненской» и «Планерной». Плюс куча автобусов и маршруток на «Тушинской». Но самый олдскул – электричка: до ж/д станции «Тушино» можно доехать от Рижского и Курского вокзалов.

P.S. Три совета:

— Забудьте про автомобиль: если не хотите целыми днями дымить в пробках и портить себе нервы, используйте метро. Многие станции являются достопримечательностями сами по себе – совместите приятное с полезным.

— Смотровая площадка на Воробьевых горах возле МГУ – место, откуда открывается потрясающий вид на город. Не упустите возможность увидеть эту красоту, тем более что именно тут будет находиться фан-зона.

— Город настолько огромен, что даже местные легко могут в нем потеряться. Лучше отыщите себе бумажную карту на вокзале или в книжном магазине: интернет имеет свойство пропадать, а телефон – садиться, так что пригодиться она может в любой момент.

Путеводитель по городам-участникам ЧМ-2018. Глава 2: Санкт-Петербург

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

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