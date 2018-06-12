Президент «Трабзонспора» сообщил об интересе «Зенита» к хавбеку Окаю Йокушлу

Президент «Трабзонспора» Ахмет Агауглу сообщил, что полузащитник команды Окай Йокушлу входит в сферу интересов российского «Зенита». Также футболистом интересуется «Сельта».

«Сельта» и «Зенит» хотят видеть у себя Йокушлу, но «Трабзонспор» до сих пор не получал по нему никаких официальных предложений. А неофициальных предложений мы во внимание не принимаем», — сказал Агауглу.

Йокушлу в минувшем сезоне чемпионата Турции принял участие в 30 матчах (все – в основном составе) за «Трабзонспор» и отметился двумя голами. На счету опорного полузащитника 14 матчей и один гол за сборную Турции.

Окай перешел в «Трабзонспор» из «Кайсериспора» в 2015 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Sporx