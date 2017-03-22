Последний из поляков. Как Лукас Подольски прощается со сборной Германии

130 матчей, 13 лет, 1 Кубок мира. 22 марта Лукас Подольски проведет свой прощальный матч за сборную Германии. Форварда можно назвать одним из самых любимых и самых недооцененных немецких игроков.

«6 июня 2004 года — особенный день в истории немецкого футбола. Это была игра против Венгрии в Кайзерслаутерне. Когда меня заменили, на поле вышел зеленый Лукас Подольски. Это был его дебют и старт его великой карьеры в команде», — вспоминал чемпион Европы-1996 Фреди Бобич товарищеский матч сборной Германии спустя 13 лет. Тогда мало кто полагал, что молодой польский паренек станет одним из символов немецкого футбола.

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2004-й оказался переломным для сборной Германии: вместе с Лукасом в тот год дебютировал и Бастиан Швайнштайгер. Долгие 12 лет эта парочка была любимым тандемом немцев. Дружба двух игроков красной нитью проходит через выступления национальной команды. Даже прощальный матч футболисты хотели провести вместе. Но травма Подольски не позволила сделать это в августе. Его последняя игра была перенесена на март. Фанаты настояли.

Лукас Подольски вообще любимчик фанатов сборной. Игрок с самого начала своей карьеры показывал, что общение с болельщиками на равных – одна из главных вещей для футболиста. Контакты с фанатами даже во время матча никогда не были чужды Подольски. Даже на Евро во Франции, где Лукас появился всего на 19 минут в матче со словаками, болельщики скандировали имя своего фаворита. Открытость и общительность всегда были визитной карточкой форварда.

Отдельного внимания от Подольски удостаиваются фанаты «Кельна». Несмотря на то что игрок родился в Гливице, на юге Польши, своим родным городом он считает Кельн. «На следующий день после прощального матча я, естественно, уеду в Кельн. Этот город много значит для меня. Это мой дом. Флаг города в последние годы часто путешествует со мной. Когда я летом улечу в Японию, положу его к себе в чемодан», — рассказал Подольски накануне прощального матча. Однако не всегда все было так радужно. Покупку игрока «Баварией» в 2006 году фанаты «козлов» приняли в штыки: баннеры, адресованные нападающему, всегда сопровождали встречи этих двух клубов. И исчезли только через три сезона, когда Подольски вернулся в родной город. Игрок так и не был оценен в «Баварии» по достоинству.

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А вот сборная Германии всегда была той командой, где в Подольски верили. При нем сменилось три тренера: Руди Феллер, Юрген Клинсманн и Йоахим Лев. Каждый из них понимал, что команда нуждалась в таком человеке, как Лукас. И дело было не только в игровых способностях форварда. Если у «немецкой машины» в 2000-х имелось сердце, им однозначно был Подольски. Улыбчивый, добрый и неконфликтый игрок, чей удар вошел в Книгу рекордов Гиннесса за свою силу, был необходим сборной. А сборная была нужна ему.

Семья стала главной причиной завершения карьеры в национальной команде. «Я сказал Леву, что больше не буду играть за сборную, хочу посвятить себя другим вещам. Семье в первую очередь», — написал Подольски прошлым летом. Семья Подольски словно срисована с классических романтических комедий: муж, красавица-жена, двое детей и собака. Перед чемпионатом Европы у Лукаса родилась дочь Майя, из-за чего игрок пропустил начало тренировочных сборов. Именно это событие заставило его задуматься о прекращении выступлений за «бундестим».

В марте этого года Подольски объявил, что по окончании сезона переедет в Японию и продолжит выступления за «Виссел Кобе». Ну а пока он должен завершить важное дело: попрощаться с командой, которая шла с ним руку об руку всю карьеру. Огромная часть жизни и карьеры Принца Польди осталась позади. Впереди — только воспоминания.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press