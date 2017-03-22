УЕФА не рассматривал вариант с отстранением судьи Дениза Айтекина

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Айтекин

Президент УЕФА Александер Чеферин опроверг информацию об отстранении арбитра Дениза Айтекина, работавшего на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1). Ранее парижский клуб направил в УЕФА жалобу, в которой указал семь ошибок Айтекина в поединке.

«Мы не отстраняли рефери, эта информация появлялась исключительно в прессе. Мы можем обсудить какой-то момент, если что-то идет не так, но об отстранении речи не шло. Отстранить арбитра за какую-либо ошибку – это то же самое, что дисквалифицировать игрока за нереализованный пенальти.

Арбитры подвергаются жесткой критике, так было всегда», – заявил Чеферин.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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