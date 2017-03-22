Петр Макаренко: «РФС имеет договоренность о проведении дома игры с французами в марте 2018 года»

РФС имеет договоренность с Федерацией футбола Франции о проведении товарищеской встречи в марте 2018 года в России. Об этом в сообщил Петр Макаренко, глава компании «Телеспорт», которая является официальным партнером РФС.

Ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что в некоторых случаях организация пытается подписывать контракты, которые предполагают проведения двух матчей — дома и на выезде.

«Есть контракт с Турцией, есть контракт с французской федерацией. Мы сыграли в марте 2016-го с французами в Сен- Дени (2:4), и вот теперь договоренность на март 2018-го», — сообщил Макаренко.

Макаренко рассказал, что понимания по другим матчам при подготовке к домашнему чемпионату мира 2018 года пока нет. «Сейчас есть два матча на март — 24-го с ивуарийцами в Краснодаре и 28-го с бельгийцами в Сочи, на июнь — 5-го с венграми в Будапеште и 9-го с чилийцами в Москве, и пока больше ничего нет», — сказал он.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС