Петр Макаренко: «РФС имеет договоренность о проведении дома игры с французами в марте 2018 года»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

сборная Франции

РФС имеет договоренность с Федерацией футбола Франции о проведении товарищеской встречи в марте 2018 года в России. Об этом в сообщил Петр Макаренко, глава компании «Телеспорт», которая является официальным партнером РФС.

Ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что в некоторых случаях организация пытается подписывать контракты, которые предполагают проведения двух матчей — дома и на выезде.

«Есть контракт  с Турцией, есть контракт с французской федерацией. Мы сыграли в марте 2016-го с французами в Сен- Дени (2:4), и вот теперь договоренность на март 2018-го», — сообщил Макаренко.

Макаренко рассказал, что понимания по другим матчам при подготовке к домашнему чемпионату мира 2018 года пока нет. «Сейчас есть два матча на март — 24-го с ивуарийцами в Краснодаре и 28-го с бельгийцами в Сочи, на июнь — 5-го с венграми в Будапеште и 9-го с чилийцами в Москве, и пока больше ничего нет», — сказал он.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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