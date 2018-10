Пенсионные накопления. Что стоит за слухами о продаже «Челси»

Роман Абрамович может расстаться с «Челси». У российского миллиардера хватает поводов для головной боли: отказ в продлении британской визы, негативное отношение британских чиновников из-за «дела Скрипалей», признание источником угроз для общественной безопасности Швейцарии. А теперь он рискует лишиться главного хобби последних 15 лет, и в этом замешаны немалые деньги.

Сколько потратил Абрамович на клуб за 15 лет?

Абрамович приобрел лондонский клуб в июне 2003 года за 140 млн фунтов стерлингов. И сразу потратил еще столько же на покупку новых игроков. За 15 лет итоговая сумма на трансферы достигла отметки в 1,5 млрд фунтов. В среднем по 100 млн за сезон. Еще больше ушло на зарплаты футболистам — 2,5 млрд фунтов. Самый высокооплачиваемый игрок нынешнего «Челси» Эден Азар получает 800 тысяч фунтов в месяц. Более 70 млн фунтов было выплачено тренерам «синих» за досрочные разрывы контрактов. А еще 20 млн ушло на строительство новой базы клуба в Кобхэме. В результате за 15 лет он потратил на лондонцев свыше 4 млрд фунтов.

По подсчетам футбольных аналитиков, лишь к 2012 году «Челси» стал выходить в «ноль». В этом клубу помогли продажи прав на телетрансляции (110 млн фунтов), продажи билетов (75 млн) и доходы от спонсорских соглашений (67 млн). А в конце 2017 года «Челси» объявил о чистом доходе в 15,3 млн фунтов, притом что лондонцы в сезоне-2016/17 не выступали в Лиге чемпионов, что принесло бы в клубную казну порядка 30 млн фунтов.

Как устроен «Челси» Абрамовича?

Когда в 2003 году Абрамович покупал «Челси» у бизнесмена Кена Бэйтса, структура футбольного холдинга выглядела так: головная компания Chelsea Village plc (теперь называется Chelsea FC plc) и около десятка дочерних компаний. В их число входил и сам футбольный клуб — Chelsea FC Limited. Затем в составе группы появилась компания Fordstam Limited с единственным акционером Романом Абрамовичем, ставшая головной компанией холдинга. С тех пор структура группы Chelsea состоит из трех звеньев: компания-акционер Fordstam Limited — операционный холдинг Chelsea FC plc — футбольный клуб «Челси». И теперь, получая кредит от Абрамовича, Fordstam Limited либо покупает новые акции Chelsea FC plc, либо выдает ей заем. Со временем все долги операционной компании были конвертированы в акции — таким образом, капитал Chelsea FC plc увеличился более чем на 850 млн фунтов. По информации The Guardian, общий долг клуба своему владельцу составляет 1,17 млрд фунтов. При этом с сезона-2011/12 «Челси» успешно соблюдает баланс требований финансового fair play.

На чем еще зарабатывают «Челси» и Абрамович?

В 2007 году клуб открыл один из лучших в мире тренировочных центров в Кобхэме стоимостью 20 млн фунтов. 30 футбольных полей, сверхсовременный тренажерный зал, медцентр, жилые корпуса для первой команды, женской команды, клубной академии — основные активы тренировочной базы. Весной 2017-го лондонские власти поддержали идею «Челси» о сносе «Стэмфорд Бридж» (вместимость — 41 631 место) и строительстве нового стадиона на 60 тысяч зрителей. Стадион должны были сдать к 2022 году, а его строительство обошлось бы в 1 млрд фунтов. Планировалось, что «Челси» временно переселится на «Уэмбли», но проблемы Абрамовича с визой вынудили клуб объявить о заморозке строительства.

Стабильный доход приносит компания Chelsea Digital Media, отвечающая за работу официального сайта клуба и телеканала Chelsea TV. Равно как и 4-звездочный отель, входящий в сеть Millennium & Copthorne Hotels, и сеть магазинов по продаже атрибутики. А вот такие проекты, как музыкальный клуб Under the Bridge (блюз, джаз, рок) и фитнес-клуб The Chelsea Club с 25-метровым бассейном, приносят убытки. Причем строительство клуба Under the Bridge на территории «Стэмфорд Бридж» было непосредственной инициативой Абрамовича – большого поклонника музыки. Он пришел на смену ночному клубу Purple, где любили проводить время многие футболисты «Челси». В открытом в 2011 году клубе в распоряжении выступающих артистов оказались две роскошные гардеробные комнаты с ванными комнатами, все необходимые кухонные и косметические принадлежности, охлажденное шампанское и лаунж-зона с широкоэкранным телевизором и игровой приставкой Xbox. Утверждается, что на первых порах Абрамович проводил свои вечера в клубе, расспрашивая мнение гостей о новейшей звуковой системе, установленной в заведении.

Кто претендует на покупку?

В начале лета этого года желание приобрести «Челси» выразил основатель одной из крупнейших в мире нефтехимических компаний Ineos Джим Рэтклифф. Он считается богатейшим человеком Британии с состоянием в 21,05 млрд фунтов. Рэтклифф предлагал Абрамовичу порядка 2 млрд фунтов за лондонский клуб, что стало бы самой дорогой сделкой по продаже спортивной команды в истории, но получил отказ. Кроме того, на него несколько раз выходили с предложениями из Китая, но также безуспешно.

В конце августа появилась информация, что российский бизнесмен обратился за помощью к специалисту инвестиционного банка Raine Group Джо Равитчу для рассмотрения вопроса о продаже клуба. Представитель Абрамовича отказался комментировать данную информацию, назвав ее «рыночными спекуляциями». А еще месяц спустя издание Bloomberg Businessweek сообщило о желании Абрамовича выручить не менее 3 млрд фунтов с продажи «Челси».

Тогда же в число потенциальных покупателей вошел соучредитель компании Microsoft Пол Аллен. Британские СМИ утверждают, что 65-летний Аллен в сентябре уже провел встречу с футбольным агентом Пини Захави (близкий друг Абрамовича) в Нью-Йорке, где обсуждал возможность такой сделки. Аллен владеет клубами «Сиэтл Сихокс» (НФЛ), «Портленд Трэйл Блэйзерс» (НБА) и «Сиэтл Саундерс» (МЛС).

По данным Forbes, по состоянию на май 2018 года собственный капитал Абрамовича составлял 8,6 млрд фунтов стерлингов. Это делает его 11-м самым богатым человеком в России и 140-м в мире. Однако еще 10 лет назад его капитал равнялся 11,8 млрд фунтов.

Какова позиция Абрамовича?

По словам собеседников Bloomberg, Абрамович вряд ли будет счастлив продать футбольный клуб. Переговоры о возможной смене владельца «Челси» начались после того, как Абрамович не смог продлить свою британскую визу. Его заявление рассматривалось слишком долго, и срок пребывания миллиардера в Великобритании истек. В результате он получил израильское гражданство, что позволяет ему въезжать в Великобританию на срок до шести месяцев без визы, однако после этого он так и не появлялся в Лондоне. В отличие от большинства американских владельцев клубов АПЛ, Абрамович никогда не ставил первостепенной задачей получение стабильной прибыли с «Челси». Россиянин рассматривал клуб как шанс построить наследие, которого его теперь пытаются лишить.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press