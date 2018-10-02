«Барселона» интересуется Миланом Шкриньяром

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Барселона

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр попал в сферу интересов «Барселоны». Интерес каталонского клуба к 23-летнему центральному защитнику появился после того, как травму получил Самюэль Умтити.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде обеспокоен нехваткой центральных защитников и намерен инициировать переговоры с «Интером» о переходе Шкриньяра.

Также среди потенциальных покупателей словацкого игрока называется «Манчестер Юнайтед». В июне сообщалось, что англичане предлагали за Шкриньяра 65 миллионов евро, но «Интер» рассчитывает выручить 85 млн.

Шкриньяр перешел в «Интер» из «Сампдории» летом 2017 года, подписав с миланским клубом 5-летний контракт.

Фото: Global Look Press
Источник: SME

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