Роналду в полном анале, Рим за «волками», Пентек снова король. Обзор 6-го и 7-го туров Серии А

Кшиштоф Пентек продолжает забивать за «Дженоа», Криштиану Роналду отдает голевые пасы и обвиняется в изнасиловании, а «Сассуоло» все еще идет в группе лидеров. Еженедельник «Футбол» разбирает ключевые моменты 6-го и 7-го туров чемпионата Италии.
Роналду в полном анале
«Ювентус» на классе обыграл «Наполи» и взял прямой курс на восьмое чемпионство подряд. Магия восьми прослеживается и в значимом достижении «бьянконери»: команда начала сезон с 8 побед (с учетом выигрыша в Лиге чемпионов) впервые за 88 лет. Казалось бы, все супергуд.
Но у того же Криштиану Роналду выдалась тяжелая неделя: в двух турах он отдал три голевых передачи, но при этом получил общественный нагоняй за неприезд на церемонию FIFA The Best. А тут еще и полиция Лас-Вегаса возобновила расследование дела 9-летней давности: американка Кэтрин Майорга ранее заявила, что 13 июня 2009 года Роналду изнасиловал ее, в том числе и анально. «Это ложь. Она хочет прославиться за счет моего имени. Такие ситуации — часть моей работы», — заявил сам футболист. Правда, если девушка докажет свою правоту, португалец рискует получить пожизненное заключение с правом на досрочное освобождение через 10 лет. Интересно, скажется ли этот скандал на игре португальца.
Не ждали в лидерах?
«Сассуоло» уже давно не считается аутсайдером лиги, но в этом году клуб явно повысил планку. Сейчас команда идет на пятом месте в таблице, сравнявшись по очкам с «Фиорентиной» и «Интером». Впереди только «Ювентус» да «Наполи».
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Fotogallery 👉 https://t.co/Ffwirn8krr 📸#ForzaSasol 🖤💚 #SassuoloMilan pic.twitter.com/9gXeyg0c44
— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) October 1, 2018
Поражение от «Милана» стало для «Сассуоло» вторым в сезоне, но удачный исход встречи против «Наполи» в следующем туре может снова поднять черно-зеленых в топ-3. На что способны эти парни?
«Рома» выздоравливает?
Команда Ди Франческо наконец-то поднимается со дна: за 4 дня римляне забили 7 голов и умудрились победить в обеих играх. Сначала «волки» разорвали и без того страдающий «Фрозиноне»
А потом победили в римском дерби. Пеллегрини и Фасио забили эффектные голы «Лацио», но штрафной в исполнении Коларова — изюминка матча
Хорошо пошла: Пентек и Жервиньо набирают мощь
В китайской Суперлиге Жервиньо не забивал с 2017 года, но возвращение форварда в Италию удалось. Летом ивуариец перешел в «Парму», где уже стал лидером: за 5 проведенных матчей он забил 3 гола, в том числе и «Ювентусу». В последней игре с «Эмполи» он элегантно завершил комбинацию.
Уверенней себя чувствует, наверное, только Кшиштоф Пентек. Да, поляк из «Дженоа» снова забил — сначала «Кьево», а потом и дважды в ворота «Фрозиноне». Новичок уже наколотил 8 голов и продолжает лидировать в гонке бомбардиров.
Цифра туров
«Милан» победил в Серии А впервые с 31 августа, а героем игры с «Сассуоло» стал Сусо: испанец оформил дубль и прервал свою безголевую серию, которая длилась с 4 февраля этого года. Его первый гол понравится даже фанатам «Интера»
P.S: так победу «россонери» могут праздновать только местные комментаторы
Цитата туров
«Мы с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли утратили связь в работе. Это разочаровывает, но решение принято, и теперь я объявил о нем, потому что больше не вхожу в совет директоров «старой синьоры». Это решение исходит от самого клуба, а не от FIAT»,
— так свой уход с должности генерального директора «бьянконери» прокомментировал Джузеппе Маротта. При нем туринцы семь раз подряд выигрывали скудетто.
Dichiarazioni di Giuseppe Marotta ➡️ https://t.co/UYafmo86eS pic.twitter.com/obTRdKQE9l
— JuventusFC (@juventusfc) September 29, 2018
Результаты 6-го тура:
(Линетти, 25, Дефрель, 60; Палоски, 21).
Турнирная таблица
Ecco la situazione della #SerieATIM dopo la 7ª giornata!
➡️ https://t.co/XZ8P6J3NMx pic.twitter.com/EwUnl1QAkG
— Lega Serie A (@SerieA) October 2, 2018
Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press
Видео: YouTube