Роналду в полном анале, Рим за «волками», Пентек снова король. Обзор 6-го и 7-го туров Серии А

Кшиштоф Пентек продолжает забивать за «Дженоа», Криштиану Роналду отдает голевые пасы и обвиняется в изнасиловании, а «Сассуоло» все еще идет в группе лидеров. Еженедельник «Футбол» разбирает ключевые моменты 6-го и 7-го туров чемпионата Италии.

Роналду в полном анале

«Ювентус» на классе обыграл «Наполи» и взял прямой курс на восьмое чемпионство подряд. Магия восьми прослеживается и в значимом достижении «бьянконери»: команда начала сезон с 8 побед (с учетом выигрыша в Лиге чемпионов) впервые за 88 лет. Казалось бы, все супергуд.

Но у того же Криштиану Роналду выдалась тяжелая неделя: в двух турах он отдал три голевых передачи, но при этом получил общественный нагоняй за неприезд на церемонию FIFA The Best. А тут еще и полиция Лас-Вегаса возобновила расследование дела 9-летней давности: американка Кэтрин Майорга ранее заявила, что 13 июня 2009 года Роналду изнасиловал ее, в том числе и анально. «Это ложь. Она хочет прославиться за счет моего имени. Такие ситуации — часть моей работы», — заявил сам футболист. Правда, если девушка докажет свою правоту, португалец рискует получить пожизненное заключение с правом на досрочное освобождение через 10 лет. Интересно, скажется ли этот скандал на игре португальца.

Не ждали в лидерах?

«Сассуоло» уже давно не считается аутсайдером лиги, но в этом году клуб явно повысил планку. Сейчас команда идет на пятом месте в таблице, сравнявшись по очкам с «Фиорентиной» и «Интером». Впереди только «Ювентус» да «Наполи».

Поражение от «Милана» стало для «Сассуоло» вторым в сезоне, но удачный исход встречи против «Наполи» в следующем туре может снова поднять черно-зеленых в топ-3. На что способны эти парни?

«Рома» выздоравливает?

Команда Ди Франческо наконец-то поднимается со дна: за 4 дня римляне забили 7 голов и умудрились победить в обеих играх. Сначала «волки» разорвали и без того страдающий «Фрозиноне»

А потом победили в римском дерби. Пеллегрини и Фасио забили эффектные голы «Лацио», но штрафной в исполнении Коларова — изюминка матча

Хорошо пошла: Пентек и Жервиньо набирают мощь

В китайской Суперлиге Жервиньо не забивал с 2017 года, но возвращение форварда в Италию удалось. Летом ивуариец перешел в «Парму», где уже стал лидером: за 5 проведенных матчей он забил 3 гола, в том числе и «Ювентусу». В последней игре с «Эмполи» он элегантно завершил комбинацию.

Уверенней себя чувствует, наверное, только Кшиштоф Пентек. Да, поляк из «Дженоа» снова забил — сначала «Кьево», а потом и дважды в ворота «Фрозиноне». Новичок уже наколотил 8 голов и продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

Цифра туров

«Милан» победил в Серии А впервые с 31 августа, а героем игры с «Сассуоло» стал Сусо: испанец оформил дубль и прервал свою безголевую серию, которая длилась с 4 февраля этого года. Его первый гол понравится даже фанатам «Интера»

P.S: так победу «россонери» могут праздновать только местные комментаторы

Цитата туров

«Мы с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли утратили связь в работе. Это разочаровывает, но решение принято, и теперь я объявил о нем, потому что больше не вхожу в совет директоров «старой синьоры». Это решение исходит от самого клуба, а не от FIAT»,

— так свой уход с должности генерального директора «бьянконери» прокомментировал Джузеппе Маротта. При нем туринцы семь раз подряд выигрывали скудетто.

Результаты 6-го тура:

Интер — Фиорентина — 2:1 (1:0) (Икарди, 45 — с пенальти, Д’Амброзио, 77; Шкриньяр, 53 — в свои ворота). Удинезе — Лацио — 1:2 (0:0) (Бадель, 80 — в свои ворота; Ачерби, 61; Корреа, 66). Аталанта — Торино — 0:0. Кальяри — Сампдория — 0:0. Дженоа — Кьево — 2:0 (1:0) (Пентек, 42, Пандев, 54). Ювентус — Болонья — 2:0 (2:0) (Дибала, 11, Матюиди, 16). Наполи — Парма — 3:0 (1:0) (Инсинье, 4, Милик, 47, Милик, 84). Рома — Фрозиноне — 4:0 (3:0) (Ундер, 2, Пасторе, 28, Эль-Шаарави, 35, Коларов, 87). СПАЛ — Сассуоло — 0:2 (0:0) (Адьяпонг, 59, Матри, 90). Эмполи — Милан — 1:1 (0:1) (Капуто, 71 — с пенальти; Капецци, 10). Результаты 7-го тура: Рома — Лацио — 3:1 (1:0) (Пеллигрини, 45, Коларов, 71, Фасио, 86; Иммобиле, 68). Ювентус — Наполи — 3:1 (1:1) (Манджукич, 26, Манджукич, 49, Бонуччи, 76; Мертенс, 10). Интер — Кальяри — 2:0 (1:0) (Мартинес, 12, Политано, 89). Болонья — Удинезе — 2:1 (1:1) (Сантадер, 42, Орсолини, 82; Пуссетто, 32). Кьево — Торино — 0:1 (0:0) (Дзадза, 88). Фиорентина — Аталанта — 2:0 (0:0) (Верету, 62 — с пенальти, Бираги, 90). Фрозиноне — Дженоа — 1:2 (1:2) (Чано, 41 — с пенальти; Пентек, 33, Пентек, 36). Парма — Эмполи — 1:0 (1:0) (Жервиньо, 33). Сассуоло — Милан — 1:4 (0:1) (Джуричич, 68; Кессье, 39, Сусо, 50, Кастильехо, 60, Сусо, 90). Сампдория — СПАЛ — 2:1 (1:1)

(Линетти, 25, Дефрель, 60; Палоски, 21).

Турнирная таблица

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube