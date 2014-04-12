На лихой тройке. Лучшие атакующие звенья сборной СССР

Отечественный хоккей знает немало великих команд: от составов сборной до клубов. И в каждой из них была «команда в команде». В преддверии мирового хоккейного первенства еженедельник «Футбол» вспоминает великие тройки, которые играли за сборную СССР.









Легендарная тройка: Михайлов – Петров – Харламов

Бабич – Шувалов — Бобров



Период: 1950–1957 годы



Достижения: чемпионы мира (1954), олимпийские чемпионы (1956)

Свой первый титул чемпионов мира сборная СССР завоевала в Швеции в 1954 году. До 1971 года турнир был одновременно чемпионатом мира и Европы, поэтому советская команда одним выстрелом убила двух зайцев. Главным «орудием» той сборной было звено Евгения Бабича, Виктора Шувалова и Всеволода Боброва.



Эта тройка играла вместе с 1950-го в столичном ВВС, прокатываясь катком по соперникам. Один лишь Бобров в сезоне-1950/51 забил 42 шайбы, двумя годами позже Шувалов настрелял 44 гола. После того как распался ВВС, трио перебралось в ЦДСА. В середине 50-х армейцам не было равных в чемпионате страны, а конкретно по именам – плеймейкеру Бабичу, как на радаре видевшему площадку, умному Шувалову и могучему бомбардиру Боброву.



На Олимпиаде-1956 армейская тройка солировала в сборной. Разве что в матче с США, читай в финале, в протоколе отметился лишь один Бобров.

Е. Майоров – Старшинов – Б. Майоров



Период: 1961–1963 годы



Достижения: чемпионы мира (1963), олимпийские чемпионы (1964)

Большой хоккей для этой тройки начался с удара обухом из-за угла. Главный тренер «Спартака» Александр Игумнов отрядил молодых Вячеслава Старшинова и братьев Майоровых на матч с чемпионом страны – ЦСК МО. Красно-белые получили тумаков, проиграв – 1:13. Следующие два года звено Старшинова упорно трудилось над собой, чтобы в 1961 году дебютировать в союзной сборной. И сразу же ударно сыграло на чемпионате мира. Борис Майоров забил семь шайб, став самым результативным игроком с 17-ю очками. Его брат Евгений отличился пять раз, а Старшинов – шесть. Но сборная СССР в Швейцарии стала лишь третьей. Международного титула пришлось ждать еще два года. Попутно тройка неожиданно выиграла чемпионат страны со «Спартаком».



Братья Майоровы и Старшинов блеснули в 63-м, на своих плечах дотащив сборную СССР до титула чемпионов мира. Хотя самым ценным игроком команды стал Владимир Юрзинов (5+7 очков), умный Борис Майоров и пробивные Евгений Майоров и Вячеслав Старшинов были ее мотором. Год спустя спартаковская тройка в том же стиле выиграла Олимпиаду, причем в финале против Канады две из трех шайб оказались на счету Евгения Майорова и Старшинова.

Викулов – Полупанов – Фирсов



Период: 1965–1968 годы



Достижения: чемпионы мира (1966, 1967, 1970), олимпийские чемпионы (1968)

Трио Владимир Викулов – Виктор Полупанов – Анатолий Фирсов сформировалось с ходу, в 1965 году. С легкой руки Анатолия Тарасова 24-летний Фирсов стал наставникам молодым Викулову и Полупанову в ЦСКА. Вскоре все трое дебютировали и в национальной команде. На чемпионате мира-1966 они просто показали себя общественности, а через год заиграли в сборной СССР во всю мощь. Дриблер Викулов, массивный Полупанов и опытный Фирсов привели команду к еще одному «золоту» ЧМ, а вскоре и к победе на Олимпиаде.



Армейская тройка окончательно распалась в 1971 году, когда случился конфликт Тарасова и Полупанова. Тренер не взял игрока на чемпионат мира, обвинив его в нарушении режима. Вскоре место Полупанова занял Валерий Харламов.

Михайлов – Петров – Харламов



Период: 1968–1980 годы



Достижения: чемпионы мира (1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979), победители Кубка вызова (1979), олимпийские чемпионы (1976)

Одна из самых титулованных троек в истории отечественного хоккея – дело рук Анатолия Тарасова. Созданная в 1968 году, она уже год спустя плела кружева в сборной СССР. На чемпионате мира в Швеции Борис Михайлов, Владимир Петров и Валерий Харламов на троих нащелкали 21 шайбу. Был еще и результативный Анатолий Фирсов – 10 голов.



Впоследствии трио Михайлов – Петров – Харламов пробовали разбивать: Харламов играл с Викуловым и Мальцевым, к Михайлову и Петрову ставили Юрия Блинова. От добра добра не ищут. Воссоединение произошло в 1973 году, триумвират принес Советскому Союзу еще одни золотые медали мирового первенства. Следом – еще и еще.



Ровно сотню шайб в период с 1969 по 1980 год забил за сборную СССР Михайлов. На чемпионатах мира, Европы и олимпийских турнирах Харламов настрелял 89 голов, чуть отстал Петров – 84.

Макаров – Ларионов – Крутов



Период: 1982–1989 годы



Достижения: победители Кубка Канады (1981), чемпионы мира (1982, 1983, 1986, 1989), олимпийские чемпионы (1984, 1988)

На смену Михайлову, Харламову и Петрову пришла, возможно, лучшая тройка в истории хоккея. Точнее сказать, пятерка. Линия нападения, состоящая из Владимира Крутова, Игоря Ларионова и Сергея Макарова, упоминается в обязательном сочетании с дуэтом защитников Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов.



Отношения игроков в этом звене характеризуют слова Касатонова: «У нас было одно правило — если кто-то из команды противника трогал кого-то из нас, он становился врагом всех пятерых». На льду они были единым организмом и понимали друг друга без слов. Авторские права на этот шедевр тренерской работы принадлежат Виктору Тихонову. Сначала он нашел в Челябинске Макарова, которого дополнил воспитанником армейской школы Крутовым. В завершение из воскресенского «Химика» переманили Ларионова.



На уровне сборной СССР они впервые сыграли 29 августа 1981 года, проиграв Канаде в товарищеском матче – 2:3. Вскоре был взят убедительный реванш. В финале Кубка Канады-1981 советская команда аккуратно убрала «кленовые листья» с площадки – 8:1. Пятерке Ларионова было на тот момент по 21– 23 года.



Выиграв с ЦСКА почти с десяток чемпионских титулов, они уехали в НХЛ, где стали известны как KLM Line (по первым буквам фамилий). За океаном особенно преуспел Ларионов (три Кубка Стэнли), а Крутов вовсе провел один сезон за «Ванкувер Кэнакс». Так что в памяти истории эта пятерка осталась в красных свитерах с буквами «СССР» на груди.

Хомутов – Быков – Каменский



Период: 1986–1990 года



Достижения: чемпионы мира (1989, 1990), олимпийские чемпионы (1988)

Если Макаров, Ларионов и Крутов подошли друг другу как идеально сделанные детали, то на создание еще одной легендарной армейской тройки у Тихонова ушло несколько лет кропотливого труда. Сначала состыковались Андрей Хомутов и призванный в ЦСКА из «Трактора» Вячеслав Быков. Прошло еще несколько лет, прежде чем в команду пришел Валерий Каменский. Тогда проект и можно было признать завершенным. Как только отплыли в НХЛ Макаров, Ларионов и Крутов, именно тройка Хомутов – Быков – Каменский вышла на первые роли. Сначала в ЦСКА, а чуть позже – и в сборной СССР.

Могильный – Федоров – Буре



Период: 1989 год



Достижения: чемпионы мира U20 (1989)

Хотя наследниками великой КЛМ-тройки должны были стать вовсе не Хомутов, Быков и Каменский. В конце 80-х Тихонов начал готовить звено, которое не уступало предшественникам в таланте. Дебютировавшие в ЦСКА еще до совершеннолетия Александр Могильный, Сергей Федоров и Павел Буре получили щедрые авансы. Очень скоро троица оказалась плечом к плечу.



Впервые на международном уровне они сыграли вместе на молодежном чемпионате мира в 1989 году. Есть мнение, что это была сильнейшая тройка в истории молодежных турниров. Могильный – Федоров – Буре являлись олицетворением «красной машины», которая таранила соперников в США. Суммарно тройка набрала 39 очков, а советская сборная забила 51 шайбу и выиграла «золото».



Как все могло сложиться дальше, мы не узнаем. Советский Союз стремительно разваливался, и самые перспективные хоккеисты страны спешно и со скандалами перебрались в НХЛ.