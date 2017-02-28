Лионелю Месси и Неймару будет запрещено играть на территории Великобритании

Южноамериканские нападающие испанской «Барселоны» Лионель Месси и Неймар рискуют не выступить в играх с клубами соединенного королевства Великобритании. Об этом сообщают СМИ.

После выхода Великобритании из ЕС граждане других стран, которые замешаны в судебных делах, не имеют права посещать королевство. Напомним, Месси и Неймар обвиняются в налоговых махинациях на территории Аргентины и Бразилии, соответственно. Таким образом, в случае выхода сине-гранатовых в финал еврокубка лидеры каталонцев не смогут помочь своему клубу: решающий матч турнира пройдет в Кардиффе.

Первая игра 1/8 финала завершилась разгромным поражением «Барселоны» от «ПСЖ» — 0:4. Ответный поединок состоится 8 марта на испанском «Камп Ноу».

Фото: Global Look Press

Источник: BBC