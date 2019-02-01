Сергей Рыжиков: «Бердыев – человек восточный, его надо понять и простить»

У двукратного чемпиона России Сергея Рыжикова вся карьера состоит из увлекательных сюжетов. По молодости он долго ждал шанса на скамейке, а громко заявлял о себе только в арендах. В Премьер-лиге заиграл только в 27. В одной команде провел 10 лет, и все трофеи у «Рубина» с Рыжиковым теперь совпадают. Найдете второго такого в российском футболе? Не собирается нынешний голкипер «Крыльев Советов» стоять в общем ряду и после того, как повесит бутсы на гвоздь. В то время как опытные вратари плавно переходят в тренеры для своих бывших конкурентов, Сергея Рыжикова манит ответственность главного тренера.

Лицензия тренера

— Перед Новым годом вы вместе с другими действующими и уже бывшими футболистами получили тренерскую лицензию категории «А». Кого теперь можете тренировать?

— В качестве помощника — команду Премьер-лиги и ФНЛ. А в ПФЛ с этой лицензией могу быть и главным тренером.

— Если, например, через полгода поступит предложение возглавить команду второго дивизиона, готовы будете быстро поменять статус?

— О столь внезапных изменениях в карьере не загадываю. В первую очередь потому, что намерен еще поиграть. Не наигрался. Но в перспективе о тренерской карьере думаю, к ней готовлюсь. Даже футбол по телевизору сейчас смотрю не как болельщики или даже вратарь, а как тренер.

— На что обращаете внимание, когда сидите перед монитором?

— На расстановку игроков, на то, как меняются их действия. Анализирую любые изменения: задумываюсь о причинах перестановок на поле, о том, из чего в конкретном матче мог сложиться результат. Я давно веду свои записи — на них теперь тоже больше внимания обращаю. Изучаю, сопоставляю, анализирую.

— В будущем видите себя главным тренером?

— Да. Мне интересно отвечать за весь процесс, за всю команду. Понимаю, что этому еще много предстоит учиться, что работа у главного тренера тяжелая. Но интересная.

— Кто из вашей группы, с которой в декабре сдавали экзамены, уже полностью перестроился и стал смотреть на футбол исключительно тренерскими глазами?

— Ой, я даже об этом и не задумывался. Я все-таки продолжаю играть. Да, некоторые ребята уже работают тренерами – Саша Кержаков, например. Но мы с ним подробно на эту тему не беседовали.

— Сообщалось, что появление на экзамене Владимира Габулова вызвало в группе оживленные шутки.

— Володя подъехал, когда все уже собрались. А он же теперь министр спорта Северной Осетии. Вот и подкололи его вопросом: «А что, министр без мигалки разве по городу ездит?» (Смеется.) С экзаменом Габулов справился очень уверенно. Мы все за него порадовались.

Тихонов и время

— Вы сказали, что в футбол еще не наигрались. Но в «Рубине» завоевали все российские трофеи, выступали в Лиге чемпионов. В Самаре даже часть этого повторить, скорее всего, не получится. В чем мотивация продолжать карьеру в 38 лет?

— Я не готов пока остаться без футбола. Он мне продолжает приносить удовольствие. Всегда с удовольствием еду на тренировку, по-прежнему готов работать на результат, нравится приносить пользу команде. Не только на поле во время матчей, но и в тренировочном процессе, подсказками, делиться советами из своего опыта. Этот образ жизни для меня до сих пор необходим.

— Даже сомнений не было?

— Сомнения проскакивали после расставания с «Рубином». Обсуждал это и с агентом. Алексей Сафонов сказал, что раз чувствуя себя столь же бодро, как и 10 лет назад и остаюсь востребованным, карьеру стоит продолжать. Ведь летом мы с Леонидом Слуцким встречались, беседовали втроем. Леонид Викторович тогда уже принял «Витесс» и хотел взять меня. Но не все тогда зависело от Слуцкого, в итоге — сложилось.

— Как появился вариант с «Крыльями»?

— Очень благодарен спортивному директору Геннадию Голубину и генеральному директору Александру Шикунову, которые поверили в меня и предложили мою кандидатуру тренеру. Шикунов из тех руководителей, которые хорошо разбираются в футболе и смотрят игроку не в паспорт, а на его форму и готовность помочь команде. Особо отмечу поддержку Голубина, Шикунова и Божовича, когда пошла волна негатива в мой адрес. Они говорили: «Все в порядке, ты лови мячи, а на остальное не обращай внимания».

— Внесем ясность: сколько действует ваш контракт с «Крыльями Советов»?

— Еще почти полтора года — до конца следующего сезона.

— Последний для вас сезон в «Рубине» стал одновременно и первым, когда вы не были безоговорочно основным вратарем. Что вам обещали в Самаре?

— Ничего. А что мне могли пообещать? Кроме того, что я буду постоянно тренироваться и получу шанс выйти на поле. Никаких разговоров о своем статусе, о том, сколько буду играть, я не заводил.

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— Что не получалось у «Крыльев» при Андрее Тихонове?

— На мой взгляд, Андрею Валерьевичу не хватило времени. В межсезонье состав команды заметно поменялся, некоторые футболисты пришли уже после начала чемпионата. При этом нескольких игроков для усиления команды взять не получилось. В начале сезона были объективные сложности, поэтому результат страдал. Но рассталась команда с Андреем Тихоновым на хорошей ноте, все ребята его поблагодарили за работу и пожелали успеха. Я, конечно, тоже.

Рамки Божовича

— До приезда в Самару Миодрага Божовича какие отзывы слышали о нем?

— В работе мы раньше не пересекались. Но по отзывам других футболистов знал, что у Божовича в командах все по-европейски. Ожидания совпали с увиденным.

— А что значит «по-европейски»?

— Подход к тренировочному процессу. Занятия не очень длинные, но почти всегда достаточно интенсивные и увлекательные. Просто так мы почти не бегаем — все упражнения построены на работе с мячом. Хотя и у Тихонова тренировочный процесс строился в основном через мяч.

— Что еще выделяет Божовича?

— Раскрепощенная атмосфера в команде и большой демократизм. Нет строгих правил поведения за пределами поля, нет запретов на что-то. К такому подходу надо было еще привыкнуть.

— То есть Божович либерален вообще во всем?

— Естественно, рамки допустимого должны быть. У Божовича они тоже есть. Просто эти рамки у Миодрага шире, чем у многих российских тренеров.

«Рубин»

— Высокая посещаемость матчей в Самаре бросилась в глаза после пустых трибун в Казани?

— Да, приятно, что на многих матчах «Крылья» поддерживает столько болельщиков. Вдвойне приятно, что это происходит на шикарном новеньком стадионе, построенном к чемпионату мира. Ну а о разнице с Казанью… С одной стороны, у «Рубина» в российском футболе есть большие достижения, но есть, наверное, и объективные факторы, мешающие собирать больше зрителей.

— Какие могут быть объективные факторы пустых трибун на «Казань Арене» – в городе с населением больше миллиона человек?

— Думаю, «Рубин» в некоторой степени становится заложником высокого спортивного уровня Казани. У людей есть выбор и кроме футбола. В первую очередь это хоккей, волейбол, баскетбол. Допускаю, эти виды спорта по чуть-чуть у «Рубина» болельщиков забирают. Ну и результаты, конечно. Когда мы выигрывали чемпионат или хотя бы претендовали на медали, постоянно выступали в еврокубках, играли там с «Барселоной», «Интером» и «Челси», посещаемость была хорошей. Даже несмотря на то, что играли на старом стадионе.

— Когда я был в Казани, слышал мнение местных коллег и болельщиков о низкой посещаемости «Казань Арены». Есть мнение, что люди устали от сотрясающих «Рубин» скандалов. Которые были до ухода из клуба Бердыева, продолжились после его ухода и снова происходят при нем.

— Сомневаюсь, что это влияет. Думаю, болельщиков в первую очередь интересует происходящее на поле. Улучшатся у команды результаты — на трибунах народу прибавится. Ну и еще одна из причин такой низкой посещаемости, думаю, в маркетинге. Возможно, не хватает «Рубину» менеджеров, которые могли бы привлекать людей на стадион зрелищем, развлекать чем-то новым и необычным.

— А может быть, пустые трибуны – это еще и ответ болельщиков на закрытость, которая опять стала визитной карточкой «Рубина» после возвращения Бердыева?

— Я помню Курбана Бекиевича до его ухода из «Рубина». И если сравнивать, то после возвращения он стал более открытым. Сейчас как в инстаграм ни зайду, «Рубин» то открытую тренировку проводит, то футболисты детей в школах и больницах посещают. Раньше в клубе такой активности не было.

— Но в остальном-то «Рубин» при Бердыеве прежний. Главный тренер общается с журналистами, лишь когда ему это надо самому, а футболисты от журналистов шарахаются…

— Я все-таки уже не нахожусь в команде, не знаю, как у них там это происходит. Хотя примерно о происходящем в «Рубине» представляю. Что сказать? Курбан Бекиевич — восточный человек, наверное, у него специфический взгляд на жизнь команды. Это надо понять и простить.

— После 10 лет в «Рубине» ваш уход из клуба оставил осадок недосказанности. Когда вы поняли, что ваш статус безоговорочно первого номера начал меняться?

— Насчет безоговорочного — так себя воспринимать нельзя. Сколько бы у вратаря заслуг ни было, право на место первого номера нужно доказывать каждый день и на каждой тренировке. Сегодня, допустим, ты основной, но завтра все может поменяться. Это касается любой команды. Вот, например, Женя Конюхов в «Крыльях» выступает уже шесть лет, давно себя здесь зарекомендовал. Возможно, и ему было не очень приятно, что пришел Рыжиков и будет конкурировать.

— Мы все-таки о вашей ситуации в «Рубине» говорили.

— Да. Замечу, что у меня и к Курбану Бердыеву, и к Виталию Кафанову всегда было уважение и доверие. Когда они вернулись в «Рубин», я понимал, что, наверное, в прежнем объеме играть уже не буду, понимал, что право на место первого вратаря предстоит снова доказывать. Но предполагал, что это будет выглядеть… и нашим и вашим. А уже на первом сборе несколько ситуаций заставили насторожиться. Некоторые поступки и фразы стали для меня тревожным звоночком. Я стал замечать, что отношение ко мне уже другое и в долгосрочные планы тренерского штаба я не вхожу.

— Известно, что Бердыев с вратарями напрямую не общается. Но с Кафановым-то вы говорили?

— Виталий Витальевич пытался донести до меня свое видение ситуации. Возможно, ему стоило это сделать более доходчиво. Или же это я не смог его понять. Подчеркну, что я всегда к ним с Бердыевым относился с большим уважением и менять отношение не собирался. Но, наверное, они сами решили со своей стороны это сделать.

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— Тем не менее вы в начале прошлого сезона играли, но звучало мнение, что ошибались и это стоило «Рубину» очков.

— Согласен. Старт чемпионата тогда оказался достаточно успешным для команды («Рубин» занимал место в верхней половине таблицы. – Ред.), но неудачным для меня. Потом со мной в воротах мы уступили в гостях «Спартаку» и дома «Уралу». Понимаю, что если команда пропускает и проигрывает, основания для замены вратаря появляются. К тому же Рыжиков – это не Касильяс, не Буффон и не Нойер: незаменимым себя не считаю. Вопрос только остался к форме, в которой меня заменили. Объяснили бы мне все уважительно и обстоятельно — вопросов бы не осталось. А та форма, в которой меня отодвинули, не очень приемлема.

Пивзавод

— Как будущий тренер, вы сделали выводы из той истории?

— Конечно. Кроме специальных футбольных аспектов, я считаю, во взаимоотношениях тренера с футболистом должны обязательно быть три вещи: доверие, уважение и честность. На них и должна строиться работа. А когда чего-то из этого не хватает, возникает недопонимание.

— Вернемся в Самару. Кроме футбола каким-нибудь спортом там в качестве зрителя увлеклись?

— Нет. Пока никуда еще не ходил. Знаю, в Самаре есть и хоккейная команда, и баскетбольная, но пока не выбирался. Даже на местном пивзаводе еще на экскурсии не был. (Смеется.) Хотя часто мимо него проезжаю. А как выдается выходной, обычно еду к семье в Казань.

— Пару лет назад вы говорили, что после завершения карьеры останетесь там жить. Те планы в силе?

— Нет, поменялись. Сейчас мы строим дом в Белгородской области, планируем потом переехать туда. Но загадывать не могу. Допускаю, что пройдет полгода – и планы снова поменяются.

— Как поживает ваша футбольная школа в Казани?

— Все хорошо: тренеры стабильно работают. Но у нас занимаются маленькие дети — с 3 до 7 лет, на данном этапе для нас главное — увлечь их футболом, дать возможность играть и развиваться. Серьезно же о перспективе в футболе говорить в этом возрасте смысла нет.

— А связь с родной школой поддерживаете?

— Конечно. Когда приезжаю в Шебекино, посещаю свою футбольную школу. Мои тренеры до сих пор там работают.

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»