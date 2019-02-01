Поль Погба и Антони Марсьяль смогут сыграть с «Лестером»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о готовности Поля Погба и Антони Марсьяля сыграть против «Лестера». Матч состоится в рамках 25-го тура чемпионата Англии.

«У нас пока не было полноценной тренировки после матча с «Бернли», надеюсь, они оба в порядке. Не думаю, что у Поля какая-то травма.

Антони прошел курс реабилитации, сегодня он будет тренироваться. Думаю, он сможет сыграть в ближайшем матче с «Лестером», вчера он выглядел счастливым.

Я смотрел игру «Лестера» против «Ливерпуля, у команды есть энергия и темп. Они здорово защищаются, тяжело вскрыть их оборону.

Впереди же у «Лестера» быстрые игроки: Варди, Грэй, Мэддисон и Олбрайтон. Они обыграли «Челси», это будет испытание для нас, но мне это нравится», – сказал Сульшер.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»