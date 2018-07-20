Здесь русский дух! Сборная России прошла путь от презрения до всеобщей любви

Наша команда сделала невозможное: всего за месяц заставила всю страну себя обожать, а остальной мир – считаться с Россией не только на военном, но и на футбольном полигоне. Раньше о них слагали анекдоты – теперь же дети в песочнице хотят стать дзюбами и черышевыми. Браво!

Ожидания

«Ты вспомни, как все начиналось». После того как наша сборная в четырех контрольных матчах текущего года трижды проиграла, а в последних двух нанесла всего один удар в створ, безнадега охватила всех. Одни за день до открытия чемпионата призывали Черчесова к срочной отставке; другие хаяли невыразительных игроков, сокрушались из-за невызова Игоря Денисова и ждали позора; третьи обреченно иронизировали, уповая на чудо, русский авось, «дома и стены помогут» и прочее сверхъественное.

Россия в погоне за Англией. Валерий Непомнящий – о cборной нашей страны на ЧМ-2018

Реальность

А оно возьми и случись! Мы опасались, что не выиграем у Саудовской Аравии – пять голов показали, что забивать команда умеет. Это воодушевило. Мы боялись Мохамеда Салаха, но в игре с египтянами наши футболисты показали характер и продавили соперника, не дав звезде АПЛ сделать ничего, кроме пенальти в концовке. Это обрадовало.

Уругвай спустил нас с небес на землю. Это отрезвило. Незамутненным взором все мы готовились наблюдать экзекуцию от Испании и приговаривать, дескать, вот как играть надо! Но чем дольше смотрели, тем больше обалдевали от того, как наши бьются. К серии пенальти от ясности разума не осталось и следа. И мы победили! Это привело в восторг. Хорваты прошли нас, но с огромным трудом – команда билась до конца. Это заставило извиниться и начать уважать.

Благодарность

Первые, перед кем надо снять шляпу, – Станислав Черчесов и его штаб. Приняв команду в безысходной ситуации, да еще потеряв перед чемпионатом основных центральных защитников, наша тренерская бригада подвела команду к матчам в превосходном состоянии как по физическим параметрам, так и в психологическом плане. По совокупности эта сборная – лучшая из тех, что приходилось видеть в постсоветское время. Даже на Евро-2008 такого единения и такой коллективной отдачи не было (простите, Гус Иваныч).

Спасибо каждому за игру и те метаморфозы, которые с ними случились. Акинфеев стал героем нации; Кутепов – претендентом на роль ведущего защитника сборной; Головин – восходящей звездой; Зобнин – бесценной рабочей лошадкой; Фернандес – тем, кого нам раньше не хватало на фланге; Дзюба – лидером и вожаком. ЧМ-2018 каждого чему-то научил. Нас – тому, что в наших игроках жив русский дух. Главное, чтобы теперь они не дали нам об этом забыть.

Текст: Антон Муша

Фото: Сергей Дроняев

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