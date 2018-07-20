ЦСКА продлил контракт с Виктором Гончаренко, «Барселона» готова продать Усмана Дембеле. Главные новости дня

Автор: Лидия Дидык 0

Виктор Гончаренко

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 июля.

1.Защитник «Барселоны» может перейти в «Локомотив»

Алейш Видаль может продолжить карьеру в России.

2. ЦСКА объявил о продлении контракта с Виктором Гончаренко

Новый контракт специалиста с «армейцами» рассчитан до лета 2020 года.

3. «Барселона» может продать Усмана Дембеле

Каталонский клуб готов включить француза в сделку по Эдену Азару.

4. «Краснодар» подписал защитника «Депортиво» Сиднея

В минувшем сезоне он сыграл 21 матч в чемпионате Испании.

5. ФИФА оштрафовала «Кубань» на 13 тысяч

Из-за долгов перед футболистами.

Фото: Global Look Press

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