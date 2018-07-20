ЦСКА продлил контракт с Виктором Гончаренко, «Барселона» готова продать Усмана Дембеле. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 июля.
1.Защитник «Барселоны» может перейти в «Локомотив»
Алейш Видаль может продолжить карьеру в России.
2. ЦСКА объявил о продлении контракта с Виктором Гончаренко
Новый контракт специалиста с «армейцами» рассчитан до лета 2020 года.
3. «Барселона» может продать Усмана Дембеле
Каталонский клуб готов включить француза в сделку по Эдену Азару.
4. «Краснодар» подписал защитника «Депортиво» Сиднея
В минувшем сезоне он сыграл 21 матч в чемпионате Испании.
5. ФИФА оштрафовала «Кубань» на 13 тысяч
Из-за долгов перед футболистами.
Фото: Global Look Press