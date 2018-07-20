Словенский «Домжале» — соперник «Уфы» по второму квалификационному раунду Лиги Европы

Стал известен клуб, который сыграет с «Уфой» во втором раунде квалификации Лиги Европы 2018/`19. «Горожане» будут первой командой из России, стартующей в новом еврокубковом сезоне.

Накануне словенский «Домжале» сыграл вничью с боснийским «Широки Бриег» (1:1) и по сумме двух встреч прошел во второй раунд.

Первый матч двухматчевого противостояния пройдет 26 июля на поле башкирского клуба, а ответная встреча состоится 2 августа в Словении. Напомним, «Уфа» впервые в своей истории проведет матч в рамках еврокубка.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»