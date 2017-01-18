Загадка Бенжамена. Как в 40 лет оставаться бодрым футболистом

Полузащитнику «Труа» Бенжамену Ниве в начале января исполнилось сорок. Через неделю после дня рождения он сыграл первый матч в году и забил два гола. Еженедельник «Футбол» — о человеке, который любит хорошее пиво, называет главным стимулом карьеры удовольствие и при этом категорически не стареет.

«Я потерял немного живости. Бывает, когда надо сделать рывок на короткий отрезок, я скучаю по моим ногам в 20 лет», — Ниве признается, что моментами возраст все-таки напрягает. Зато он выделил у экстремальных лет свои радости, поэтому в балансе старение сводится к нулю. К примеру, Ниве чаще других выбирает музыку для раздевалки. Или реже, чем молодые, переживает, когда фанаты свистят с трибун. Если ты играешь в таком клубе, как «Труа», безмятежная голова становится особенно важной.

Юлианский календарь. Что не так с трансфером Дракслера в «ПСЖ»

Сезон назад «Труа» играл в Лиге 1 и капитально там провалился. 3:0, 4:0, 6:0 — и Монблан позора в марте: тогда «ПСЖ» растерзал труанцев с нечеловеческим счетом 0:9 перед их же трибунами. Пока команда ждала лифт до второго дивизиона, Бенжамен (который железно играл в старте всю грустную весну) решил: пенсия отменяется. «Я хочу сделать более красивый сезон, чем этот, который был очень тяжелым» — через день после конца чемпионата Ниве продлил контракт еще на год. Но главная причина была в другом. Просто он до сих пор очень кайфует от загруженных тренировок, поездок по стране и футбола каждые выходные. Ниве исправляет журналистов в вопросах «ваш возраст» на «опыт» и напоминает, что не заглядывает в паспорт, а измеряет года ощущениями.

Ниве — это классика о том, как черепаха обогнала кролика. Он не считался талантом, играл в серых клубах, метался между лигами и никогда не стоил дороже 2,5 млн евро. Только после пары десятков лет Франция сообразила, в чем его уникальность. Глобально она делится на две стороны.

Первая — железная стабильность. Как только Ниве однажды вывел свой личный максимум, так более или менее законсервировал его вплоть до пятого десятка. Бенжамен до сих пор выходит в основе «Труа» не из-за уважения к «старикам», а потому что объективно вытягивает уровень. С сезона-2003/04 он всегда проводит за чемпионат 30 и более игр турнира. Ниве контролирует рацион, спит по времени и читает книги о ментальном равновесии, чтобы хладнокровнее переносить травмы или провалы. Хотя иногда он поступает проще: идет в бар и заказывает порцию качественного пива. Сейчас не так часто, а в 2012-м это было его основным релаксом после игр. Временами пиво меняется на покер, которым с возрастом он заменил фифу на приставке.

Вторая — удовольствие. Глядя на биографию Ниве, страна поняла интересную мораль: счастье футболиста не зависит от трофеев и громкости бренда. Бенжамен всегда ищет радость там, где находится прямо сейчас, потому что везде его цель примерно одна — показывать красивый футбол. Декорации для этого не так важны, из каждой команды Ниве выжимает свой позитив. В Осере он познакомился с дочерью физиотерапевта и женился на ней. В Кане у него родился третий ребенок. А Труа — просто карликовый город, где Бенжамен стал примером для всего среднего класса.

Без чемпиона из трех букв. Что можно пожелать Лиге 1 в 2017 году

Без единой медали на шее он все равно считает, что получилось здорово. Ниве не корчился на газоне, тоскуя по славе, а относился к себе как к игроку другого типа, который тоже нужен футболу: «Мой персонаж сделал свою карьеру. Я доволен тем, как я прожил. Это все поле, которое ведет меня и продолжает делать это, поэтому я играю».

Ниве с сочувствием рассуждает о том, как игроки «Барселоны» круглосуточно живут под прессом известности и охраняют свою личную жизнь. Потом вспоминает вид из окна своего дома, погреб с собственной коллекцией вин, маленькие кварталы, куда не опасно выйти в середине дня с детьми, и честно выдает очередную цитату: «Я труанец, и я счастливейший. Мне нравится моя спокойная жизнь».

Текст: Роман Абрамов

Фото: Global Look Press