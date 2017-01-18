Лионель Месси: «Я буду играть в «Барселоне» столько, сколько захочет клуб»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своих планах на будущее. Футболист сборной Аргентины также поделился своим мнением о работе Пепа Гвардиолы и игре Уэйна Руни.

«АПЛ — очень конкурентоспособная лига, и в прошлом сезоне мы все могли увидеть насколько она непредсказуема. Гвардиола — великий тренер, ему нужно адаптироваться к Англии, но я уверен, что он достигнет успеха с «Манчестер Сити».

Но я всегда говорил, что «Барселона» дала мне все. И я буду играть в «Барселоне» столько, сколько захочет клуб.

Лучший британский игрок, против которого я играл? За эти годы было много матчей с британскими командами, и мы сталкивались с прекрасными игроками, но я всегда очень уважал Уэйна Руни. Он один из самых особенных игроков поколения.», — заявил Лео Месси.

Испанские СМИ сообщали, что руководство каталонского клуба намерено в текущем месяце сделать Месси предложение по продлению контракта. Действующее соглашение игрока с испанским грандом действует до лета 2018 года.

В текущем сезоне Мессии принял участие за «Барселону» в 24 матчах и отметился 27 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Coach