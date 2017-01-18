«Спартак» отправился на первый сбор без Александра Самедова

Сегодня утром «Спартак» отправился на первый сбор. Александр Самедов остался в Москве.

Новичок «Спартака» Александр Самедов не вылетел сегодня с командой на сбор в ОАЭ. По словам главы департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонида Трахтенбега, с 32-летним футболистом все в порядке.

Задержка связана не с травмой, а с семейными обстоятельствами. Уже завтра Самедов должен присоединиться к «красно-белым».

Напомним, Самедов перешел в «Спартак» из «Локомотива» в понедельник, сумма трансфера составила около 3,5 миллиона евро. Сбор «красно-белых» в ОАЭ продлится до 1 февраля.

В нынешнем сезоне Самедов провел за «Локомотив» в РФПЛ 15 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: Спорт-Экспресс