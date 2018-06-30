Забакланье. 30 июня. Прощание с королем. Месси и Аргентина покидают ЧМ-2018

Вслед за сборной Германии, впервые в истории не сумевшей выйти в плей-офф на чемпионате мира, турнир в России покинула команда Аргентины. «Альбиселесте» не помогла ни оглушительная поддержка трибун, ни чудо-гол Анхеля Ди Марии. А Лео Месси снова был бледной тенью самого себя.

Во время объявления состава аргентинцев трибуны традиционно взорвались овациями, когда очередь дошла до Лео Месси. Несмотря на его невразумительное выступление на турнире и лишь один забитый гол, ему продолжают воздавать почести. Ехавший со мной в одном купе в поезде в Казань аргентинский болельщик Армандо завалил нас с иранским коллегой Мехди вопросами о своей команде.

А кто вам больше всего нравится из аргентинских футболистов? Как вы относитесь к Месси? Для нас он главная звезда и настоящий герой. Он еще не добился тех высот, что Диего Марадона, но все мы верим, что ему это по силам», — вдохновенно рассказывал Армандо о своей команде, многократно извиняясь за свой не самый лучший английский.

Куда менее тактичным по отношению к своей команде высказывался французский фотограф Анри. «Нашей команде не достает настоящего лидера. Футболиста, готового покричать на партнеров в случае необходимости. Последним настоящим лидером в сборной Франции был Зидан. У нас в стране никто и не думал винить его за то удаление в финале ЧМ-2006, он поступил верно. Сейчас же на роль лидера не тянут ни Гризманн, ни Льорис, ни Погба. Он так и вовсе идиот. Хороший футболист, но ему не хватает мозгов», — откровенничал мой новый знакомый. Примерно такую же характеристику он выдал на многих бывших звезд французской сборной: Десайи, Трезеге и даже своего тезку Тьерри Анри. «Никто не понимает, чем он занимается в тренерском штабе сборной Бельгии. Порой мне кажется, что он и сам не в курсе, что входит в его обязанности», — недоумевал француз.

Однако именно раскритикованный им Гризманн имел шанс открыть счет в матче в первой десятиминутке, зарядив в перекладину со штрафного. Единственным, кто удостоился лестных слов от фотографа Анри Альбера Шварца, был Килиан Мбаппе. Юная звезда французской команды на 11-й минуте прорвался в штрафную аргентинцев и был жестко срублен недавним героем «альбиселесте» Маркосом Рохо. Пенальти без особых проблем реализовал Антуан Гризманн, отпраздновавший гол полюбившимся ему танцем из игры Fortnite.

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Месси же в этом матче действовал в роли центрфорварда в схеме 4+3+3, но по первым минутам смотрелся все так же блекло. А на поле продолжал блистать Мбаппе. Погба сделал дальний заброс на чужую половину поля и лишь в последний момент Тальяфико уложил форварда «ПСЖ» на газон на границе штрафной. Но Погба бездарно пробил выше ворот. К исходу получаса встречи Месси запомнился лишь тем, что активно призывал болбоев подавать мяч Уго Льорису, дабы тот поскорее вводил его в игру.

По первому тайму сложилось впечатление, что для французов продолжается групповой этап: матч с Аргентиной они на автомате проводили в энергосберегающем режиме. А вот болельщики «альбиселесте» вовсю веселились и не замолкали ни на минуту. Стадион взрывался всякий раз, как южноамериканцы переходили в атаку и добирались до чужой штрафной. В том же едином порыве трибуны «Казань Арены» извергли громогласное «Гооооол» после великолепного дальнего выстрела Анхеля Ди Марии в «девятку» ворот Льориса.

Особенно гордо в толпе аргентинских болельщиков развевался непонятно откуда взявшийся флаг Бангладеша.

Но даже пропущенный гол не мотивировал французов ринуться в атаку до перерыва.

А в начале второго тайма воспрявшие аргентинцы и вовсе вышли вперед. После подачи со штрафного с левого края мяч оказался у Месси, который с разворота наносил не самый опасный удар. Однако на пути мяча оказался Габриэль Меркадо, что дезориентировало Льориса – 1:2. Обезумевшие от счастья южноамериканские фанаты, размахивая над головами небесно-голубыми футболками, всем стадионом затянули песни. Да так, что уши закладывало, словно при взлете самолета. От такой поддержки на мгновение потерял голову Федерико Фасио, едва не привезший мяч в свои ворота неточным пасом на Армани. Но уже в следующей атаке французы добились своего. Мяч после подачи с левого фланга миновал всю штрафную и прилетел точно на ногу Павару. Крайний защитник «Штутгарта» блестящим выстрелом в дальний угол восстановил счет.

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Килиан Мбаппе: «Для меня важно проявить себя на таком турнире»

Окончательно стадион притих спустя еще семь минут. Очередная опасная атака французов привела к серии рикошетов в чужой штрафной, после чего мяч подхватил Мбаппе. Убрав на замахе защитника он сместился чуть левее и с острого угла послал мяч под опорную ногу Армани. Праздновать этот гол на поле бросились даже французские резервисты. Не прошло и пяти минут, как Мбаппе оформил дубль.

Французы ударили по аргентинцам своим главным оружием – резкой контратакой. «Трехцветным» хватило пяти передач, чтобы доставить мяч от Льориса до Мбаппе, чтобы тот без проблем расстрелял Армани.

Под занавес встречи на поле появился Набиль Фекир, едва не возродивший интригу в матче. Капитан «Лиона» завозился с мячом в центре поля, потерял его и уже спустя мгновение он был у Месси. Лео впервые за весь матч смог прорваться сквозь толпу защитников, но нанести прицельный удар у него не хватило сил. Южноамериканцы до последнего отчаянно хватались за любую возможность продлить свое пребывание в России и даже сократили отставание в счете. Блестящий навес Месси из глубины головой замкнул Агуэро. Но этого оказалось мало. Армия Короля Лео снова пала. Похоже, пришла пора искать преемника.

ЧМ-2018. 1/8 финала

ФРАНЦИЯ — АРГЕНТИНА — 4:3 (1:1)

Казань. 30 июнь.

Стадион «Казань Арена». 42873 зрителя.

Судья: Алиреза Фагани (Иран).

Франция: Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Юмтити, Канте, Погба, Матюиди (Толиссо, 75), Гризманн (Фекир, 83), Жиру, Мбаппе (Товен, 89).

Аргентина: Армани, Отаменди, Маскерано, Тальяфико, Рохо (Фасио, 46), Ди Мария, Банега, Павон (Меса, 75), Перес (Агуэро, 66), Меркадо, Месси.

Голы: 1:0 — Гризманн (13, пенальти), 1:1 — Ди Мария (41), 1:2 — Меркадо (48), 2:2 — Павар (57), 3:2 — Мбаппе (64), 4:2 — Мбаппе (68), 4:3 — Агуэро (90).

Предупреждения: Рохо (11), Тальяфико (19), Маскерано (43), Банега (50), Матюиди (72), Павар (73), Отаменди (90), Жиру (90).

9 (4) удары (в створ) 9 (4)

21 фолы 15

0 угловые 4

0 офсайды 1

41 % владения мячом 59

Текст: Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press