ЧМ-2018. 1/8 финала. Франция в упорной борьбе обыграла Аргентину

В первом матче плей-офф ЧМ-2018 встретились сборные Аргентины и Франции. В напряженной борьбе победу одержали французы.

ЧМ-2018. 1/8 финала

ФРАНЦИЯ — АРГЕНТИНА — 4:3 (1:1)

Казань. 30 июнь.

Стадион «Казань Арена». 42873 зрителя.

Судья: Алиреза Фагани (Иран).

Франция: Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Юмтити, Канте, Погба, Матюиди (Толиссо, 75), Гризманн (Фекир, 83), Жиру, Мбаппе (Товен, 89).

Аргентина: Армани, Отаменди, Маскерано, Тальяфико, Рохо (Фасио, 46), Ди Мария, Банега, Павон (Меса, 75), Перес (Агуэро, 66), Меркадо, Месси.

Голы: 1:0 — Гризманн (13, пенальти), 1:1 — Ди Мария (41), 1:2 — Меркадо (48), 2:2 — Павар (57), 3:2 — Мбаппе (64), 4:2 — Мбаппе (68), 4:3 — Агуэро (90).

Предупреждения: Рохо (11), Тальяфико (19), Маскерано (43), Банега (50), Матюиди (72), Павар (73), Отаменди (90), Жиру (90).

9 (4) удары (в створ) 9 (4)

21 фолы 15

0 угловые 4

0 офсайды 1

41 % владения мячом 59

Матч Франции и Аргентины стал первой игрой плей-офф ЧМ-2018. Интересно то, что Франция обыгрывала большинство южноамериканских команд — кроме Аргентины. Также до 1/8 финала Франция не пропустила ни одного гола за последние семь матчей чемпионата мира по футболу против команд из Южной Америки (757 минут). Аргентинцы сумели это изменить. На 41-й минуте оставшийся без внимания французских защитников Ди Мария принял мяч в нескольких метрах от штрафной и забил красивейший гол в дальний угол ворот Льориса. Аргентинцы еще успели забить в начале второго тайма, но Павар достойно ответил невероятным ударом из-за штрафной. Мяч, летя по удивительной траектории, попал в верхний угол ворот аргентинцев. Мбаппе уже добил «альбиселесте», сделав дубль. Армани ничего не смог противопоставить. Серхио Агуэро с передачи Месси дал аргентинцам надежду, но это не помогло. Франция первой вышла в 1/4 финала ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»