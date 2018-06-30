Килиан Мбаппе: «Для меня важно проявить себя на таком турнире»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился эмоциями после победы над сборной Аргентины. Форвард был признан лучшим игроком матча.

«Я всегда говорил, что на чемпионате мира присутствуют самые лучшие футболисты в мире. Так что для меня очень важно проявить себя на таком турнире. Да, я родился в 1998 году, когда сборная Франции победила на чемпионате мира. Но я не думаю, что кто-то еще проводил такие сравнения. Люди больше концентрируются на победах и результатах. Рад, что вы сравниваете меня с Пеле (первый тинейджер после бразильца, оформивший дубль на чемпионате мира), но не стоит забывать, что бразилец это игрок совершенно иного уровня», — заявил Мбаппе.

Напомним, в матче против сборной Аргентины Мбаппе оформил дубль и заработал пенальти, реализованный Антуаном Гризманном.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press