«Я живу не только футболом и не распускаю хвост как павлин». Семь главных черт Антонио Ди Натале

Футболист, заблиставший после тридцати, провинциальный бомбардир и вечный символ «Удинезе». В карьере Антонио Ди Натале было много памятных и ярких эпизодов. Но лучше всего охарактеризовать итальянца можно при помощи семи историй, описывающих семь его качеств.

Вера

«Самые сильные эмоции в карьере связаны с первым вызовом в «скуадру адзурру». Войти на базу в Коверчано, рассмотреть вблизи фотографии сборных, которые я с детства наблюдал по телевизору… Вызов в сборную подтверждает: я добился того, о чем мечтал», — без долгих раздумий отмечает Антонио Ди Натале. За пять лет, с ноября 2002-го по сентябрь 2007-го, форвард провел 12 матчей за национальную команду и отметился тремя голами. Проблема заключалась в том, что почти все его выступления приходились на товарищеские встречи, и он оказался вне заявки на победный для итальянцев ЧМ-2006. Но с приходом Роберто Донадони форварду «Удинезе» наконец представился шанс стать важным звеном «скуадры адзурры».

Пиковым моментом отборочного турнира к ЧЕ-2008 для Тото стал сентябрь 2007-го, когда итальянцы в Киеве сражались со сборной Украины. Ди Натале забил свои первые голы за национальную команду в официальных матчах и принес Италии победу со счетом 2:1. А в это же время в Неаполе врачи боролись за жизнь его матери – Джованны. Но, к сожалению, безуспешно. «Она много значила для меня, потому что всегда говорила, как важно верить в себя. И я хочу сказать то же самое всем остальным: не сдавайтесь! Я покинул родной дом в 14 лет, когда меня пригласили в школу «Эмполи». Именно мама поддержала тогда мое решение, помогла поверить в свои силы», — вспоминает Тото.

Страх

«В жизни я жалею о двух вещах: о промахе в серии пенальти на Евро-2008 в матче с Испанией и о том, что, наверное, никогда не сыграю за команду из родного города – «Наполи», – признался однажды Ди Натале. С самого детства Антонио грезил мечтами когда-нибудь примерить небесную футболку «адзурри». Но тренеры «Наполи» не разглядели потенциала в невысоком и худощавом парнишке. Вплоть до 14 лет он коротал время, пиная мяч со сверстниками во дворе, а по выходным помогал отцу на стройке, прежде чем отправиться в «Эмполи». И все равно самые яркие воспоминания из детства у него связаны с неаполитанским клубом: «Я родился в Помильяно, и мой брат водил меня на стадион «Сан-Паоло». Тогда я много мечтал о собственном футбольном будущем. Или когда «Наполи» Марадоны приезжал в Нолу на регулярные товарищеские матчи по четвергам. Все это незабываемо!».

«В детстве мой отец заставлял меня каждый вечер пить банку «Гиннесса». Робби Сэвидж и его аморальное поведение

Вряд ли Тото предполагал, что детская мечта может осуществиться накануне его 39-летия. В октябре 2016-го Аркадиуш Милик порвал крестообразные связки, а Дрис Мертенс еще не раскрылся в роли центрфорварда. По слухам, в тот момент «Наполи» заинтересовался Ди Натале, пребывавшем в статусе свободного агента. Однако форвард отмахивался от этих слухов, уверяя, что в Неаполе хватает классных футболистов. И лишь полгода спустя он сделал откровенное признание: «Я неаполитанец и люблю «Наполи». Но для меня ношение этой майки было бы слишком большой ответственностью, и я боялся, что не смогу преуспеть».

Уникальность

Свой самый результативный сезон в карьере Ди Натале провел в возрасте 32 лет, настреляв 29 голов и получив звание лучшего бомбардира Серии А. В последующие два сезона он не опускал планку, отличившись 28 и 29 раз соответственно. Все это было бы невозможно без решения тренера Паскуале Марино перевести Тото с левого фланга атаки на позицию центрфорварда. «Потребовались годы, чтобы я начал играть в центре атаки и ближе к воротам, возможно, потому что уже не мог делать тот объем работы, который выполнял раньше. Если говорить серьезно, то очевидно, что, играя в центре нападения, получив поддержку от всей команды, я стал спокойнее действовать перед воротами», — делится своими мыслями Ди Натале.

«В футболе сегодня ты бог, а на следующий день – кусок дерьма». Марк Видука и его долгий путь к признанию

Для сравнения: два своих самых результативных сезона Лионель Месси провел в возрасте 24 и 25 лет; Криштиану Роналду больше всего мячей наколотил в 25 и 28 лет; Ди Натале – в 32 и 34 года. В промежутке с 2009 по 2014 год (к тому моменту итальянцу исполнилось 36 лет) он настрелял 120 голов в национальном чемпионате. Лишь Месси и Роналду имеют лучшие показатели за отчетный период. А с тех пор как Тото исполнилось 30 лет, он отличился в Серии А большее количество раз, чем Пиппо Индзаги, Эрнан Креспо и Кристиан Виери забили за всю свою карьеру.

Преданность

«Скудетто» – красивое слово, да. Но, допустим, перешел бы я в «Интер». Мог бы сидеть на скамейке запасных и наблюдать, как моя команда выигрывает чемпионат Италии. А в Удине я принц! Разве плохо?» — Ди Натале всегда знал, что для него лучше. Быть на вторых ролях и считаться одним из многих – явно не то, к чему он стремился. Итальянские топ-клубы неоднократно манили Тото, но он оставался непреклонным. После отказа от контракта с «Ювентусом» в 2010 году в его адрес посыпались обвинительные речи: «Он просто боится провалиться в топ-клубе!» Ответ Ди Натале был краток: «Я боюсь смерти. Но не футбола». В июле 2014-го Марчелло Липпи позвал 36-летнего Антонио доигрывать карьеру в китайский «Гуанчжоу». Боссы азиатской команды предлагали форварду ежегодный оклад в 10 млн евро. Вместо этого он остался в «Удинезе», попросив лишь увеличить свою еженедельную зарплату на 5 тысяч евро – до 25 тысяч.

Отзывчивость

В апреле 2012-го во время матча Серии В между «Ливорно» и «Пескарой» полузащитник хозяев Пьермарио Морозини потерял сознание и рухнул на газон. 25-летний футболист скончался от остановки сердца еще до приезда в госпиталь. «Когда я увидел сцену по телевизору, сразу стало ясно, что это что-то серьезное. Это был очень плохой момент. Пьермарио был исключительным парнем, полным жизни. Несмотря на все проблемы, он всегда был позитивен и каждый день давал нам силы», — делится воспоминаниями Ди Натале.

У Морозини была не просто трагичная, а ужасающая судьба, за которой неразрывно следовала смерть. Уже в 15-летнем возрасте он потерял мать, а два года спустя умер и его отец – от генетической патологии. Еще через год его брат, родившийся с ограниченными физическими возможностями, покончил с собой, выбросившись из окна. Его тетя Миранда, воспитывавшая Пьермарио после смерти родителей, умерла за год до смерти футболиста. А сестра Мария, страдающая от тяжелых психических расстройств, содержится в специализированной клинике.

«Если бы я не получил помощь, меня бы встретило темное, пустое будущее». История примирения Крэйга Беллами с самим собой

Морозини подписал свой первый контракт с «Удинезе» в 2005-м, спустя год после Тото. В 2009 году он вернулся в клуб после двухлетнего вояжа в «Виченцу». Партнеры по команде знали о непростой судьбе Пьермарио, но сам он всегда оставался в хорошем настроении и был душой компании. После его смерти Ди Натале был инициатором сбора средств в поддержку содержания его сестры: «Мы знаем о ситуации Марии, и мы как команда решили помочь ей, потому что она действительно в этом нуждается. Это важно не только для нее, но и для Пьермарио».

Любовь

«Вспоминаю годы в «Эмполи» с большим трепетом. Здесь я познал вкус большого футбола и встретил будущую жену Илению. Она у меня просто золото: скромная, добрая, умная. Даже не представляю, что мог бы жениться на какой-нибудь ветреной танцовщице», — рассказывает Тото. Всю свою карьеру он выстраивал таким образом, чтобы его семья жила в гармонии и комфорте. По этой причине Ди Натале 12 лет провел в Удине, который полюбили его жена, дети и он сам: «Во Фриули я нашел свой дом. Никогда не думал покидать клуб, город и семью Поццо, которая приняла меня как сына. Я скучаю по Неаполю и горжусь, что я неаполитанец. Однако Удине стал мне вторым домом. Мне здесь хорошо, и я чувствую, что меня любят».

Эта любовь была крепкой и взаимной. Ди Натале стал символом «Удинезе» — таким же, как Мальдини для «Милана», а Тотти для «Ромы». Недаром в клубном офисе фриульцев еще до окончания карьеры Тото в качестве реликвии появилась его футболка с 10-м номером. Когда Антонио впервые всерьез задумался о завершении карьеры в январе 2014-го, он сказал: «Это больно, потому что я забивал за «Удинезе» больше раз, чем ужинал с женой».

Свой последний матч в карьере он провел спустя больше двух лет после этой фразы — в мае 2016-го. Реализованный им пенальти не спас «зебр» от поражения в игре против «Карпи», но это был тот случай, когда результат оказался вторичен. «Думаю, у нас было прекрасное путешествие в эти 12 лет. Хочу поблагодарить товарищей по команде и клуб – каждого, кто был рядом со мной в этот период. До вчерашнего дня я был спокоен, но когда уселся в раздевалке, разрыдался как ребенок. 12 лет молнией пролетели перед моими глазами», — не скрывал эмоций Тото.

Счастье

Антонио Ди Натале всегда оставался романтиком. Тем, кто на первое место ставил комфорт своей семьи и не был готов променять любовь и внимание окружающих его людей на трофеи и многомиллионные контракты. И оглядываясь на свою карьеру, у него не должно быть поводов для сожаления: «Считаю себя состоявшимся человеком. В детстве у меня было три мечты: играть в Серии А, выступать за сборную Италии и в Лиге чемпионов. Все это осуществилось. Мне наплевать на известность. Я живу не только футболом и не распускаю хвост, как павлин. Что бы я ни делал, всегда остаюсь самим собой: обычный парень, люблю шутить, со всеми веду себя одинаково и помню, с чего начинал».

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press