Неймар показал лучшую результативность в чемпионате Франции за последние 45 лет

«Бордо» и «ПСЖ» сыграли вничью в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Нападающий «ПСЖ» Неймар забил гол в этой встрече и стал рекордсменом лиги.

Неймар открыл счет на 34-й минуте встречи. Для бразильца уже 30 голов в 32 матчах лиги 1. Это лучший результат для турнира за последние 45 лет.

Форвард перешел в парижской клуб в 2017 году. Сумма сделки составила 222 млн евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции Неймар провел 12 матчей, забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач.

Фото: Global look Press

Источник: твиттер Opta