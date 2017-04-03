Театр наций. Зачем УЕФА новый турнир для сборных

УЕФА сделал еще один шаг к полному контролю футбола на континенте. Европейский футбольный союз обнародовал подробности нового турнира для сборных – Лига Наций. С 2018 года национальные команды стран будут не просто проводить товарищеские матчи – они их будут играть в рамках единого турнира.

Как появилась Лига наций?

Еще при правлении Мишеля Платини в УЕФА заметили: что это сборные играют товарищеские матчи, а Европейский футбольный союз от этого не получает денег? Национальные команды сами находят себе соперников, сами получают с них гонорары (или платят им), сами продают телевизионщикам права, а УЕФА вроде как и ни при чем. Контрольные матчи сборных оставались последней не охваченной УЕФА возможностью взять все под свой финансовой контроль, и в конце концов штаб-квартира в Ньоне воспользовалась ею.

УЕФА в такие моменты вдохновляют примеры Лиги чемпионов и Лиги Европы. Когда-то давным-давно клубы сами продавали телевидению свои матчи в еврокубках. А потом на смену Кубку чемпионов и Кубку УЕФА пришли лиги, Европейский футбольный союз стал сам централизованно реализовывать права телекомпаниям. Телевизионщики, может быть, сначала были и не рады – платить приходится теперь больше, но сейчас вроде бы довольны всем. С матчами сборных должно произойти то же самое.

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Возможно, планы у УЕФА еще более обширные. Существует версия, согласно которой офис в Ньоне мечтает об этакой Евролиге – турнире для сборных, который бы шел круглый сезон, а не раз в четыре года, как нынешние чемпионаты Европы. Чтобы в этой Евролиге национальные команды Испании, Германии, Англии и т.д. встречались раз в месяц-два – то есть чтобы у ведущих сборных была своя Лига чемпионов. И очень может быть, что нынешняя Лига наций – прообраз такого турнира.

Как сейчас выглядит Лига наций?

Все начнется осенью 2018-го. В УЕФА сейчас 55 стран. Их сборные согласно рейтингу разбиты на четыре дивизиона – А, В, С, D. Россия попала во второй из них. В дивизионах А и В будет по 12 команд; в С и D – 15 и 16, соответственно. Эти дивизионы, в свою очередь, включают по 4 группы. Команды в группах играют между собой по два матча – дома и в гостях. Худшая команда из группы вылетает в дивизион ниже рангом. Лучшая – либо поднимается выше, а если она из дивизиона А и выше никого нет, то участвует в «Финале четырех» — мини-турнире с такими же победителями соседних групп. И вот тут это больше всего похоже на Евролигу.

Еще один смысл Лиги наций – 4 путевки на чемпионат Европы 2020 года. То есть те топ-сборные, что не пробьются туда обычным путем, как сборная Голландии, например, на Евро-2016, смогут попытаться пройти с черного хода Лиги наций.

Что думают про это сборные?

Пока финансовая составляющая неясна. Не объявлен единый спонсор под новый турнир, нет в общем доступе хотя бы приблизительных цифр, сколько премиальных страна сможет заработать с помощью своей сборной. Но, как ни странно, когда вопрос был поставлен на голосование, все в Европе были за.

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С точки зрения сборной России подобная схема снимает с РФС несколько вопросов. Прежде всего не придется искать соперников для товарищеских матчей. Это для нас всегда было проблемой: той же сборной Бельгии за контрольную игру было выплачено 300 тысяч евро. Кот-д’Ивуар, видимо, к нам тоже приезжал небесплатно.

РФС также не придется договариваться по коммерческой части. УЕФА собирается взять всю маркетинговую составляющую на себя, как и реализацию ТВ-прав. С учетом не слишком большой прозрачности финансов в российском футболе, это скорее плюс, чем минус.

Что в этой идее не так?

Все вроде хорошо, и Европа получает еще одну единую турнирную историю, где есть спортивная составляющая и смысл следить не только за своей командой, но и за чужими тоже. Но сомнения все равно остаются. Первое – сборная России получает возможность играть большую часть товарищеских матчей только с равными себе соперниками. Нам же хотелось бы временами проверять себя с топ-сборными, у которых теперь на нас просто не останется времени.

Второе – товарищеские матчи существуют для того, чтобы проверить кандидатов в команду, попытаться наладить игровые связи. Когда же над всем будет довлеть результат, тренерскому штабу может быть не до экспериментов. Нет, товарищеские матчи так или иначе не умрут совсем. Например, перед большими турнирами на сборах надо будет все равно с кем-то и как-то играть. Но их станет значительно меньше.

Третье – наши шансы сыграть товарищеские матчи с командами других континентов сильно уменьшаются. Бразилия, Аргентина, Чили, Мексика, Корея, африканские сборные… С 2018-го статистика матчей с ними, видимо, будет обновляться еще реже.

Четвертое – телеправа. Непонятно, сколько теперь будет это стоить и останутся ли на бесплатных ТВ-каналах сборная России и другие национальные команды.

Как дивизионы Лиги наций выглядят сейчас

Дивизион A (четыре группы по три сборные): Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина.

Дивизион B (четыре группы по три сборные): Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Украина, Голландия, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия.

Дивизион C (одна группа из трех сборных и три группы по четыре сборные): Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения.

Дивизион D (четыре группы по четыре сборные): Эстония, Финляндия, Белоруссия, Грузия, Фарерские острова, Латвия, Македония, Казахстан, Молдавия, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press, ФК «Краснодар», официальный сайт УЕФА